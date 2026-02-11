Duży bank ostrzega. Chodzi o klientów, którzy używają Androida

Alior Bank ostrzega przed atakami na pieniądze Polaków

Bank chce jak najlepiej dla swoich klientów i w trosce i ich bezpieczeństwo wydał na swojej stronie internetowej świeży komunikat. Tym razem, skierowany jest on do osób, korzystających z urządzeń z systemem Android. Alior ostrzega przed działaniami oszustów, którzy od jakiegoś czasu atakują niczego nieświadomych obywateli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Prośba o zainstalowanie aplikacji - zignoruj od razu

Oszuści proszą użytkowników urządzeń z systemem Android o pobranie aplikacji. Chodzi o złośliwe oprogramowanie, dzięki któremu, wyczyszczą cudze konto bankowe do zera.

Pamiętaj! Nigdy nie wyłączaj i nie pomijaj zabezpieczeń, które są domyślnie włączone na Twoim telefonie. Tylko oszust poprosi Cię o wyłączenie zabezpieczeń - zrobi to, aby jego oszustwo mogło się udać. ostrzega Alior Bank.

Bank wymienia sytuacje, kiedy najczęściej dochodzi do tego typu oszustwa:

Kiedy sprzedajesz na portalu aukcyjnym jakiś produkt. Oszust podaje sią za kupującego i prosi o zainstalowanie aplikacji, aby sfinalizować płatność. Gdy odbierasz telefon i ktoś przedstawia ci się jako pracownik banku lub innej instytucji, tłumacząc się koniecznością zabezpieczenia konta. Kiedy konto twojego znajomego zostanie zhakowane i jego Messenger zostanie przejęty przez oszusta. W momencie, kiedy korzystasz ze sklepu internetowego, a ceny są bardziej niż okazyjne.

Niezależnie od ikon, nazw aplikacji czy też podanego uzasadnienia - nie pobieraj aplikacji. To właśnie ona może sterować potem twoim telefonem.

Warto zdawać sobie sprawę, że przestępcy zaczęli używać bardzo wiarygodnych nazw proponowanych aplikacji, które sugerują legalne źródło pochodzenia. np. "Klucz Bezpieczeństwa Alior". Nie instaluj niczego, co wyśle ci osoba nieznajoma. Aplikacja banku jest dostępna jedynie w oficjalnych sklepach takich jak Sklep Google Play.