Bezpieczeństwo

Duży bank ostrzega. Chodzi o klientów, którzy używają Androida

Alior Bank stara się jak najlepiej opiekować swoimi klientami oraz informować ich na bieżąco o zagrożeniach. Tym razem, wydał ostrzeżenie przed działaniami oszustów, którzy atakują użytkowników z systemem Android. Treść ostrzeżenia, na pierwszy rzut oka wydaje się wielce niepokojąca. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:38
Alior Bank ostrzega przed atakami na pieniądze Polaków

Bank chce jak najlepiej dla swoich klientów i w trosce i ich bezpieczeństwo wydał na swojej stronie internetowej świeży komunikat. Tym razem, skierowany jest on do osób, korzystających z urządzeń z systemem Android. Alior ostrzega przed działaniami oszustów, którzy od jakiegoś czasu atakują niczego nieświadomych obywateli. 

Prośba o zainstalowanie aplikacji - zignoruj od razu

Oszuści proszą użytkowników urządzeń z systemem Android o pobranie aplikacji. Chodzi o złośliwe oprogramowanie, dzięki któremu, wyczyszczą cudze konto bankowe do zera.

Pamiętaj! Nigdy nie wyłączaj i nie pomijaj zabezpieczeń, które są domyślnie włączone na Twoim telefonie. Tylko oszust poprosi Cię o wyłączenie zabezpieczeń - zrobi to, aby jego oszustwo mogło się udać.

ostrzega Alior Bank. 

Bank wymienia sytuacje, kiedy najczęściej dochodzi do tego typu oszustwa:

  1. Kiedy sprzedajesz na portalu aukcyjnym jakiś produkt. Oszust podaje sią za kupującego i prosi o zainstalowanie aplikacji, aby sfinalizować płatność.
  2. Gdy odbierasz telefon i ktoś przedstawia ci się jako pracownik banku lub innej instytucji, tłumacząc się koniecznością zabezpieczenia konta. 
  3. Kiedy konto twojego znajomego zostanie zhakowane i jego Messenger zostanie przejęty przez oszusta.
  4. W momencie, kiedy korzystasz ze sklepu internetowego, a ceny są bardziej niż okazyjne. 

Niezależnie od ikon, nazw aplikacji czy też podanego uzasadnienia - nie pobieraj aplikacji. To właśnie ona może sterować potem twoim telefonem. 

Warto zdawać sobie sprawę, że przestępcy zaczęli używać bardzo wiarygodnych nazw proponowanych aplikacji, które sugerują legalne źródło pochodzenia. np. "Klucz Bezpieczeństwa Alior". Nie instaluj niczego, co wyśle ci osoba nieznajoma. Aplikacja banku jest dostępna jedynie w oficjalnych sklepach takich jak Sklep Google Play. 

O podobnym zagrożeniu informuje też na swojej stronie inny duży bank, a mianowicie mBank. "Klucz Bezpieczeństwa mBanku" działa w analogiczny sposób i został zaprojektowany jedynie po to, aby wyczyścić konta klientów. 

telepolis
alior bank banki Alior Bank aplikacja alior bank ostrzega Alior Bank komunikat alior oszustwo
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Alior Bank