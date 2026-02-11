ZUS z ważnym komunikatem. To włączy ci z automatu
ZUS poinformował o udostępnieniu nowej funkcji w eZUS. Jest ona powiązana z aplikacją ePłatnik.
Komunikat ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej funkcji, która od 7 lutego dostępna jest w usłudze eZUS. Od teraz system sam automatycznie sprawdzi, czy dany płatnik może skorzystać z aplikacji ePłatnik. Jeśli tak, to zostanie ona od razu aktywowana.
Aplikacja jest przeznaczona dla płatników, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń maksymalnie 100 aktywnych ubezpieczonych. Jeżeli płatnik składek może korzystać z aplikacji, a jeszcze jej nie aktywował, zostanie ona automatycznie dodana do jego konta. Jeżeli płatnik składek ma więcej niż 100 ubezpieczonych docelowo aplikacja będzie automatycznie dezaktywowana.
O aktywacji lub dezaktywacji płatnik dowie się za pośrednictwem powiadomień wysyłanych na skrzynkę w eZUS. Jeśli do danego kotna upoważnionych jest kilka osób, to system cały proces przeprowadzi jednorazowo. Sprawdzi i włączy lub wyłączy dostęp do ePłatnik przy zalogowaniu się pierwszego z upoważnionych.
Aby zapewnić płynną obsługę płatników składek, do końca lutego br. dezaktywacja aplikacji będzie realizowana jeżeli liczba aktywnych ubezpieczonych płatnika przekroczy 1000. Po tym czasie będzie realizowana zgodnie z założeniami – po przekroczeniu 100 aktywnych ubezpieczonych.
Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że płatnicy, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczenia więcej niż 100 osób, powinni korzystać z darmowego programu Płatnik, lub innego oprogramowania, które umożliwia przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS. Aktualna lista dostępnych i kompatybilnych aplikacji dostępna jest na stronie BIP ZUS.