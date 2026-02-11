Bezpieczeństwo

ZUS z ważnym komunikatem. To włączy ci z automatu

ZUS poinformował o udostępnieniu nowej funkcji w eZUS. Jest ona powiązana z aplikacją ePłatnik.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 06:40
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ZUS z ważnym komunikatem. To włączy ci z automatu

Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej funkcji, która od 7 lutego dostępna jest w usłudze eZUS. Od teraz system sam automatycznie sprawdzi, czy dany płatnik może skorzystać z aplikacji ePłatnik. Jeśli tak, to zostanie ona od razu aktywowana.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aplikacja jest przeznaczona dla płatników, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń maksymalnie 100 aktywnych ubezpieczonych. Jeżeli płatnik składek może korzystać z aplikacji, a jeszcze jej nie aktywował, zostanie ona automatycznie dodana do jego konta. Jeżeli płatnik składek ma więcej niż 100 ubezpieczonych docelowo aplikacja będzie automatycznie dezaktywowana.

poinformował ZUS.

O aktywacji lub dezaktywacji płatnik dowie się za pośrednictwem powiadomień wysyłanych na skrzynkę w eZUS. Jeśli do danego kotna upoważnionych jest kilka osób, to system cały proces przeprowadzi jednorazowo. Sprawdzi i włączy lub wyłączy dostęp do ePłatnik przy zalogowaniu się pierwszego z upoważnionych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kalkulator ESPERANZA Tales ECL101 Zasilanie bateryjno-słoneczne
Kalkulator ESPERANZA Tales ECL101 Zasilanie bateryjno-słoneczne
0 zł
19.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.9 zł
Kalkulator SHARP Printing Box EL1750V Zasilanie bateryjne, 4 pamięci Srebrny
Kalkulator SHARP Printing Box EL1750V Zasilanie bateryjne, 4 pamięci Srebrny
0 zł
225 zł - najniższa cena
Kup teraz 225 zł
Kalkulator ELEVEN CDC120WHGN Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci
Kalkulator ELEVEN CDC120WHGN Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci
0 zł
50.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 50.99 zł
Advertisement

Aby zapewnić płynną obsługę płatników składek, do końca lutego br. dezaktywacja aplikacji będzie realizowana jeżeli liczba aktywnych ubezpieczonych płatnika przekroczy 1000. Po tym czasie będzie realizowana zgodnie z założeniami – po przekroczeniu 100 aktywnych ubezpieczonych.

dodał ZUS.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że płatnicy, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczenia więcej niż 100 osób, powinni korzystać z darmowego programu Płatnik, lub innego oprogramowania, które umożliwia przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS. Aktualna lista dostępnych i kompatybilnych aplikacji dostępna jest na stronie BIP ZUS.

Apple MacBook Air M4/16GB/256
Apple MacBook Pro M5/16GB/512
Image
telepolis
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych eZUS PUE/eZUS ePłatnik
Zródła zdjęć: Remigiusz Gora / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS