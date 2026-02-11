ZUS z ważnym komunikatem. To włączy ci z automatu

Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej funkcji, która od 7 lutego dostępna jest w usłudze eZUS. Od teraz system sam automatycznie sprawdzi, czy dany płatnik może skorzystać z aplikacji ePłatnik. Jeśli tak, to zostanie ona od razu aktywowana.

Aplikacja jest przeznaczona dla płatników, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń maksymalnie 100 aktywnych ubezpieczonych. Jeżeli płatnik składek może korzystać z aplikacji, a jeszcze jej nie aktywował, zostanie ona automatycznie dodana do jego konta. Jeżeli płatnik składek ma więcej niż 100 ubezpieczonych docelowo aplikacja będzie automatycznie dezaktywowana. poinformował ZUS.

O aktywacji lub dezaktywacji płatnik dowie się za pośrednictwem powiadomień wysyłanych na skrzynkę w eZUS. Jeśli do danego kotna upoważnionych jest kilka osób, to system cały proces przeprowadzi jednorazowo. Sprawdzi i włączy lub wyłączy dostęp do ePłatnik przy zalogowaniu się pierwszego z upoważnionych.

Aby zapewnić płynną obsługę płatników składek, do końca lutego br. dezaktywacja aplikacji będzie realizowana jeżeli liczba aktywnych ubezpieczonych płatnika przekroczy 1000. Po tym czasie będzie realizowana zgodnie z założeniami – po przekroczeniu 100 aktywnych ubezpieczonych. dodał ZUS.