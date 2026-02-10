Santander rozdaje do 500 zł, ale lepiej się pospieszyć. Czas do 28 lutego

Do 500 zł za polecenie konta

Santander sypie promocjami jak z rękawa i bardzo dobrze. Klienci powinni mieć powody do zadowolenia. Tym razem, promocja bierze także pod uwagę nastolatków 13-17 lat. A obiecane 500 zł miesięcznie ma być wypłacane na e-kartach podarunkowych. Można też dostać darmowe bilety do kina. Jeśli jest coś do zgarnięcia, warto zapoznać się z warunkami promocji. Zawsze miło jest coś zyskać.

Santander reklamuje w ten sposób program poleceń

Ale jeśli klient korzysta, to warto się tym faktem zainteresować. Bank obiecuje do nagrodę za polecenie konta: Santander, Santander Max, Select. Można zyskać wówczas 100 zł na e-karcie podarunkowej albo 4 bilety do kina. Za polecenie konta dla młodych 13-17 lat dostaniemy 50 zł na e-karcie albo 2 bilety do kina.

Można polecać bank tyle ile się chce razy, jednak miesięcznie można otrzymać maksymalnie 5 nagród - po jednej za każde polecone konto (pod warunkiem, że spełnimy warunki regulaminu widniejącego na stronie banku). zastrzega Santander.

Co zrobić, aby nagroda trafiła w nasze ręce?

Należy dołączyć do programu poprzez aplikację Santander lub w Santander Internet. W obu przypadkach, na górnym pasku znajdziemy Program poleceń. Można także odwiedzić doradcę w placówce stacjonarnej i dołączyć w ten bardziej tradycyjny sposób.

Po zapisaniu się do programu dostajemy kod poleceń. Osoba, której polecimy założenie konta w banku, ma 30 dni, aby podać w banku otrzymany kod.

Warunki, które trzeba spełnić

Nie są jakieś skomplikowane. Po zapisaniu się do programu osoba dysponująca kodem poleceń min. 1 raz musi dokonać płatności kartą przypisaną do konta. Kwota nie została określona, ale czas na zrealizowanie takiej transakcji upływa dniem 28 lutego 2026.

Znajomy, który dostał kod polecenia, powinien zapłacić kartą na łączną kwotę minimum 300 złotych. Jednak ma on na to więcej czasu, może to zrobić do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta.