Jeszcze więcej reklam. Od dzisiaj lądują w ChatGPT

OpenAI zaczyna testy reklam w ChatGPT. Pierwsze "wyraźnie oznaczone" materiały reklamowe mają pojawić się jeszcze dziś i będą wyświetlane w osobnej sekcji pod oknem rozmowy. Nie powinno być to zaskoczeniem, bo firma zapowiadała ten krok już w zeszłym miesiącu, podkreślając, że nie będą one ingerować w treść generowanych odpowiedzi.

Na szczęście reklam u polskich internautów jeszcze nie widać

Reklamy mają być widoczne dla użytkowników korzystających z darmowej wersji aplikacji oraz tańszego planu Go. OpenAI zapewnia, że rozmowy prowadzone z chatbotem pozostaną prywatne i nie będą udostępniane reklamodawcom. Jednocześnie firma przyznaje, że reklamy będą optymalizowane pod kątem użyteczności dla użytkownika.

Początkowo pula reklamodawców będzie ograniczona i mocno selekcjonowana. Jedną z barier ma być cena - od 100 000 dolarów wzwyż za możliwość pojawienia się pod czatem. Twórcy popularnego czatbota zakładają, że w dłuższej perspektywie reklamy będą odpowiadać za mniej niż połowę przychodów spółki.