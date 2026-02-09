Tech

Jeszcze więcej reklam. Od dzisiaj lądują w ChatGPT

Chociaż nie dla wszystkich i nie w każdym kraju, to lada moment okienko reklamowe trafi do czatów pierwszych użytkowników w wersji PC i mobilnej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
20:59
OpenAI zaczyna testy reklam w ChatGPT. Pierwsze "wyraźnie oznaczone" materiały reklamowe mają pojawić się jeszcze dziś i będą wyświetlane w osobnej sekcji pod oknem rozmowy. Nie powinno być to zaskoczeniem, bo firma zapowiadała ten krok już w zeszłym miesiącu, podkreślając, że nie będą one ingerować w treść generowanych odpowiedzi.

Na szczęście reklam u polskich internautów jeszcze nie widać

Reklamy mają być widoczne dla użytkowników korzystających z darmowej wersji aplikacji oraz tańszego planu Go. OpenAI zapewnia, że rozmowy prowadzone z chatbotem pozostaną prywatne i nie będą udostępniane reklamodawcom. Jednocześnie firma przyznaje, że reklamy będą optymalizowane pod kątem użyteczności dla użytkownika.

Początkowo pula reklamodawców będzie ograniczona i mocno selekcjonowana. Jedną z barier ma być cena - od 100 000 dolarów wzwyż za możliwość pojawienia się pod czatem. Twórcy popularnego czatbota zakładają, że w dłuższej perspektywie reklamy będą odpowiadać za mniej niż połowę przychodów spółki.

Na koniec warto wspomnieć, że OpenAI planuje w tym tygodniu premierę nowego modelu. Sam Altman miał również poinformować pracowników, że ChatGPT ponownie notuje wzrost przekraczający 10% miesiąc do miesiąca. Ostatnie oficjalne dane OpenAI, opublikowane w październiku ubiegłego roku, mówiły o około 800 milionach użytkowników tygodniowo.

AI reklamy sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: OpenAI, oprac. własne