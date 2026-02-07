Telewizja i VoD

Obraz na Disney+ mocno traci na jakości. A nadal płacimy pełną cenę

Disney+ ma problem. Platforma musi oferować użytkownikom gorszej jakości obraz. Wszystko przez problemy patentowe.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:33
Pod koniec 2025 roku Disney+ przestał wyświetlać materiały z Dolby Vision oraz HDR10+ dla niemieckich użytkowników. Teraz problem rozlał się na kolejne państwa, w tym również Polskę. Chociaż platforma tego nie przyznaje, to prawdopodobnie poszło o patenty.

Disney+ w gorszej jakości

Prawdopodobnie chodzi o sprawę w niemieckim sądzie, w której Disney jest oskarżany przez firmę InterDigital o naruszenie patentów. W związku z tym sąd wydał nakaz, który tymczasowo zabrania platformie używania rozwiązań, co do których toczy się sprawa.

Chociaż początkowo chodziło tylko o Niemcy, to ostatecznie problem dotknął też innych użytkowników. Dolby Vision i HDR10+ nie działają też we Francji, Holandii, Belgii, Portugalii oraz Polsce. Użytkownicy, którzy nadal zobowiązani są do płacenia pełnej ceny, mają gorszej jakości obraz. HDR dostępny jest tylko w standardzie HDR10.

Disney+ nie chce przyznać, że chodzi o kwestie patentowe. W przesłanym oświadczeniu mówi o problemach technicznych.

Obsługa Dolby Vision dla treści w serwisie Disney+ jest obecnie niedostępna w kilku krajach europejskich z powodu problemów technicznych. Aktywnie pracujemy nad przywróceniem dostępu do Dolby Vision i przekażemy aktualne informacje tak szybko, jak to możliwe. Obsługa 4K UHD i HDR pozostaje dostępna na obsługiwanych urządzeniach.

zapewnia Disney+.
Źródła tekstu: FlatPanelsHD