Telewizja i VoD

Baldur's Gate 3 z własnym serialem. Zrobi go HBO

Chociaż szczegółów jak na razie jest jak na lekarstwo, to zarówno fani papierowych, jak i cyfrowych gier RPG są wniebowzięci. 

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Baldur's Gate 3 z własnym serialem. Zrobi go HBO

HBO pracuje nad serialem osadzonym w uniwersum Baldur’s Gate, który ma stanowić kontynuację wydarzeń znanych z gry Baldur’s Gate 3. Projekt zapowiada się wyjątkowo ambitnie, bo za jego sterami stanie Craig Mazin, współtwórca i showrunner hitowego The Last of Us. Mazin odpowiadać ma praktycznie za wszystko: od koncepcji i scenariusza, przez produkcję wykonawczą, aż po nadzór kreatywny nad całością.

Dalsza część tekstu pod wideo

Larian Studios nie będzie pomagać przy tworzeniu serialu

Produkcja ma wprowadzić nowych bohaterów, ale jednocześnie nie odcinać się od tego, co gracze już pokochali. W planach jest powrót wybranych postaci znanych z gry, a Mazin zamierza kontaktować się z aktorami głosowymi Baldur’s Gate 3, przedstawiając im pomysły na udział w serialu i sposoby przeniesienia ich ról na ekran. To sygnał, że HBO chce zachować ciągłość i klimat oryginału, zamiast zaczynać wszystko od zera.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Projektor SILELIS P-4 FullHD (1920×1080) 6000 ANSI lumen Wi-Fi, Bluetooth
Projektor SILELIS P-4 FullHD (1920×1080) 6000 ANSI lumen Wi-Fi, Bluetooth
-200 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Projektor ZENWIRE Mini E450S (1280 x 720), 250 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor ZENWIRE Mini E450S (1280 x 720), 250 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
359 zł - najniższa cena
Kup teraz 359 zł
Projektor YABER KS2 Plus Full HD (1920 x 1080), 800 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor YABER KS2 Plus Full HD (1920 x 1080), 800 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
1602.79 zł - najniższa cena
Kup teraz 1602.79 zł
Advertisement

Choć projekt znajduje się na wczesnym etapie, jedno jest pewne: serial nie powstaje przy bezpośrednim udziale Larian Studios, twórców gry. Informację tę potwierdził sam Geoff Keighley.

Mimo to sam Mazin nie kryje ogromnego entuzjazmu. Jak przyznał, spędził blisko tysiąc godzin w świecie Baldur’s Gate 3 i traktuje możliwość dalszego rozwijania historii stworzonej przez Belgów oraz Wizards of the Coast jako spełnienie marzeń. Co więcej, twórca jest zapalonym fanem Dungeons & Dragons i otwarcie chwali sposób, w jaki Swen Vincke wraz ze swoim zespołem przełożył papierowe RPG na formę cyfrową.

Na razie nie wiadomo, kiedy serial Baldur’s Gate mógłby zadebiutować. Harmonogram HBO jest napięty, zwłaszcza że Mazin wciąż pracuje nad trzecim sezonem The Last of Us, który według wcześniejszych zapowiedzi może być jednocześnie ostatnim.

Image
telepolis
gry hbo Larian Studios RPG Baldur's Gate 3 Wizards of the coast Dungeons & dragons
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Deadline, oprac. własne