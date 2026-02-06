Baldur's Gate 3 z własnym serialem. Zrobi go HBO

HBO pracuje nad serialem osadzonym w uniwersum Baldur’s Gate, który ma stanowić kontynuację wydarzeń znanych z gry Baldur’s Gate 3. Projekt zapowiada się wyjątkowo ambitnie, bo za jego sterami stanie Craig Mazin, współtwórca i showrunner hitowego The Last of Us. Mazin odpowiadać ma praktycznie za wszystko: od koncepcji i scenariusza, przez produkcję wykonawczą, aż po nadzór kreatywny nad całością.

Larian Studios nie będzie pomagać przy tworzeniu serialu

Produkcja ma wprowadzić nowych bohaterów, ale jednocześnie nie odcinać się od tego, co gracze już pokochali. W planach jest powrót wybranych postaci znanych z gry, a Mazin zamierza kontaktować się z aktorami głosowymi Baldur’s Gate 3, przedstawiając im pomysły na udział w serialu i sposoby przeniesienia ich ról na ekran. To sygnał, że HBO chce zachować ciągłość i klimat oryginału, zamiast zaczynać wszystko od zera.

Choć projekt znajduje się na wczesnym etapie, jedno jest pewne: serial nie powstaje przy bezpośrednim udziale Larian Studios, twórców gry. Informację tę potwierdził sam Geoff Keighley.

Mimo to sam Mazin nie kryje ogromnego entuzjazmu. Jak przyznał, spędził blisko tysiąc godzin w świecie Baldur’s Gate 3 i traktuje możliwość dalszego rozwijania historii stworzonej przez Belgów oraz Wizards of the Coast jako spełnienie marzeń. Co więcej, twórca jest zapalonym fanem Dungeons & Dragons i otwarcie chwali sposób, w jaki Swen Vincke wraz ze swoim zespołem przełożył papierowe RPG na formę cyfrową.