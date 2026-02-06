To już dziś. Premiera najbardziej kontrowersyjnego serialu sci-fi
"Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" to, jak do tej pory, jeden z najbardziej krytykowanych przez widzów tytułów, należących do kultowego uniwersum. Dziś, czyli 5 lutego 2026, na Sky Showtime, wielka premiera tej produkcji.
Skyshowtime z serialem dla fanów science fiction
Jednak, jak się okazuje, nie dla wszystkich fanów. Głównie dla tych młodszych. Pozostali widzowie są sceptyczni, a krytycy wyrażają umiarkowany entuzjazm. No może nawet więcej, niż umiarkowany - produkcja na Rotten Tomatoes uzyskała aż 89 procent przychylnych recenzji od krytyków. Docenili świeże spojrzenie i pomysł skierowania całej produkcji do nieco młodszej widowni. Być może po premierze, duża część widzów także zmieni zdanie. Na ten moment, tylko 43% oceniło serial pozytywnie. (Serial można było obejrzeć na platformie Paramount+).
Jest też wielce prawdopodobne, że część osób zasiądzie przed telewizorami (lub innymi urządzeniami) ze względu na doborową obsadę. Holly Hunter, która wcieliła się w kanclerz Akademii oraz Paul Giamatti z pewnością przyciągną liczne grono swoich fanów.
"Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" infantylna drama w kosmosie?
Zdaniem krytyków nie warto się zrażać, jeśli nie przypadną nam do gustu pierwsze dwa odcinki. Podobno, są one utrzymane w nieco poważniejszym tonie, niż reszta serii, gdzie pojawia się większa dawka poczucia humoru. Mniej polityki, a więcej relacji międzyludzkich - stąd zarzut, że serial jest skierowany do młodszej widowni. Kadeci przekonują się bowiem nie tylko o tym, że świat jest pełen rywalizacji, ale także i nowych przyjaźni oraz pierwszych miłości. Jednak nie samą miłością kadet żyje - będzie przed nim i zadanie uratowania nie tylko Akademii, ale całej Federacji. Także możemy być spokojni.
Dziś, czyli 5 lutego na Skyshowtime pojawiły się dwa pierwsze odcinki. Kolejne z serii, będą pojawiały się co tydzień. Całość składa się z 10 odcinków.