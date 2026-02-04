Płatności bezgotówkowe

Międzynarodowe przelewy na telefon w euro? BLIK robi kolejny krok

BLIK planuje rozbudować swoją usługę przelewów na telefon na kolejne rynki. Ruszyły testy przelewów w euro prowadzone wraz z hiszpańskim partnerem Bizum.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:14
0
Międzynarodowe przelewy na telefon w euro? BLIK robi kolejny krok

Właśnie został zrealizowany pierwszy pilotażowy przelew w euro z telefonu korzystającego z hiszpańskiego systemu płatności mobilnych Bizum na numer telefonu zarejestrowany w BLIK w PKO Banku Polskim. To kolejny krok na drodze do pełnej współpracy między systemami płatności mobilnych z różnych krajów Europy.

Dalsza część tekstu pod wideo

BLIK rozpoczął pilotaż przelewów P2P w euro wspólnie z europejskimi partnerami pod koniec 2025 roku. Podczas ubiegłorocznej, listopadowej konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano pierwszą, testową transakcję z udziałem BLIK-a w walucie euro – z portugalskiego systemu MB WAY został wysłany przelew na telefon klienta Santander Bank Polska. W grudniu pierwszy klient z PKO Banku Polskiego również przyjął zagraniczny przelew wysłany przez użytkownika portugalskiego MB WAY.

BLIK podkreśla, że zrealizowany właśnie przelew z Hiszpanii do Polski jest formą dalszej integracji technologicznej, której celem jest uruchomienie pełnego współdziałania systemów płatności mobilnych działającymi w Europie. Celem BLIK-a jest możliwość wykonywania swobodnych, natychmiastowych przelewów na numer telefonu pomiędzy użytkownikami różnych systemów płatności mobilnych, bez konieczności instalowania nowych aplikacji.

Kolejne testy i rozszerzanie współpracy z partnerami mają przybliżyć moment, w którym przelew na numer telefonu pomiędzy krajami będzie równie prosty, jak lokalna transakcja P2P, a właśnie na to czeka niemal 450 milionów Europejczyków

– ocenił Dariusz Mazurkiewicz, prezes BLIK-a.

BLIK od 2025 roku, odkąd dołączył do stowarzyszenia EuroPA, wspólnie z partnerami z Hiszpanii (Bizum), Portugalii (SIBS), Włoch (Bancomat) oraz krajów nordyckich (Vipps) pracuje nad interoperacyjnością błyskawicznych przelewów P2P na numer telefonu. Dotychczasowe wdrożenia pilotażowe potwierdzają techniczną gotowość systemów do realizacji takich transakcji.

Płatności BLIK są już dostępne na całym świecie

Użytkownicy już dziś mogą płacić BLIK-iem za granicą w terminalach płatniczych – zbliżeniowo na urządzeniach z systemem Android, a wkrótce także na iOS. Z kolei zagraniczne sklepy internetowe obsługujące klientów z Polski mogą udostępniać płatności BLIK dzięki współpracy z globalnymi dostawcami usług płatniczych, takimi jak Adyen, Boku, Nikulipe, Nuvei, PAYPRO, PayU, PPRO, Stripe, Viva Wallet czy Worldline. Z tej możliwości korzystają już m.in. platformy takie jak AliExpress, Booking, Google Play, Temu czy Vinted.

