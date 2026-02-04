Suunto zapowiada nowy zegarek. To limitowana edycja na 90. rocznicę

Nowa odsłona zegarka trafi do sprzedaży 10 marca 2026 roku, a dostępnych będzie dokładnie 1936 sztuk, co symbolizuje rok rozpoczęcia działalności Suunto.

Limitowana edycja Suunto Vertical 2 w wersji Titanium to nawiązanie do zegarka górskiego Suunto Vector, pierwszego na świecie, naręcznego komputera outdoorowego wyposażonego w funkcje wysokościomierza, kompasu, barometru i termometru. Takie połączenie stanowi dziś podstawę funkcjonalności tzw. zegarków ABC.

Charakterystyczny, żółto-czarny design modelu Suunto Vector oraz jego tarcza zostaną odświeżone i przeniesione na najnowocześniejszy zegarek outdoorowy w ofercie Suunto.

Zegarek Suunto Vertical 2 to udoskonalona wersja pierwszego modelu Vertical – jest wyposażony w jaśniejszy i większy ekran LTPO AMOLED o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli, przeprojektowany czujnik optyczny tętna z płaskim panelem tylnym zapewniającym jeszcze lepsze dopasowanie.

Zegarek obsługuje 115 trybów sportowych i oferuje narzędzia do analizy treningowej, monitorowania wysokości oraz alerty pogodowe, co pozwala na dostosowanie parametrów pracy do zróżnicowanych dyscyplin i warunków zewnętrznych.

Obudowa zegarka Vertical 2 zawiera zintegrowaną latarkę LED z regulacją natężenia oraz funkcją światła czerwonego do aktywności w warunkach nocnych. Urządzenie wyposażono w funkcje bezpieczeństwa, w tym tryb pulsacyjny oraz sygnał SOS.

Czas pracy baterii w Suunto Vertical 2 pozwala na 65 godzin ciągłego śledzenia w trybie dwuzakresowym w najdokładniejszym systemie GPS, eliminując potrzebę częstego ładowania, i do 20 dni użytkowania zegarka.