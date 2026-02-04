Unikaj tego z Action. Może legalne, ale niebezpieczne

W praktyce to niebezpieczne urządzenie, które może wywołać nieodwracalne zmiany w organizmach Waszych dzieci. Co jednak najgorsze: ten sprzęt jest całkowicie legalny w naszym kraju mimo spustoszenia, jakie może zrobić, a co więcej, mało kto w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie zagrożenie stanowi.

Aparat natychmiastowy z drukarką Vision z Action

Właściwie to nie aparat sam w sobie stanowi zagrożenie, a papier termiczny, który jest wykorzystywany do wydruku robionych przez niego fotografii. Otóż jest on pokryty cienką warstwą różnych substancji, które pod wpływem wysokiej temperatury trwale się odbarwiają. Tym samym aparat podgrzewa odpowiednie sekcje, co na końcu daje nam gotowy obrazek.

Sęk w tym, że wśród tych substancji znajdziemy bardzo wysokie stężenie Bisfenolu A, szerzej znanego jako BPA. Mamy więc substancję, która swego czasu dominowała w pojemnikach z żywnością, chociaż na szczęście powoli jest wycofywana.

I tu pewnie wiele osób odniesie wrażenie, że przesadzam. W końcu w pojemnikach problemem był kontakt z żywnością, a zdjęć na papierze paragonowym nikt jeść nie będzie. Tu jednak pojawiają się dwa problemy: otóż stężenie BPA w papierze termicznym jest od 200 do 1000 razy większe niż w plastikach utwardzanych tą substancją. Co do ryzyka zjedzenia paragonu: to bez znaczenia. Otóż BPA, szczególnie w tak wysokim stężeniu jest wchłaniane przez skórę.

Czym grozi BPA?

BPA zaburza działanie układu hormonalnego i nerwowego. Zwiększa ryzyko problemów z tarczycą, cukrzycy typu drugiego, czy otyłości. Może także wywoływać przedwczesne dojrzewanie, szczególnie w przypadku dziewczynek, a także zwiększa ryzyko nowotworów. Z tego też powodu wprowadzono zakaz stosowania BPA w papierze termicznym paragonowym w 2020 roku. Sęk w tym, że zakaz ten obejmuje tylko papier do paragonów na ternie UE, a pomija chińskie zabawki.

Jednak nawet gdybyśmy dostali papier bez BPA, to wtedy będzie zawierał bisfenolem S, czyli BPS. Tu również mamy wszystkie powyższe zagrożenia, chociaż w mniejszym stopniu. Za to dochodzą ewentualne problemy z układem krwionośnym i zwiększone ryzyko miażdżycy.