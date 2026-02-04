W Lidlu perełka za 369 zł. Polacy uwielbiają te sprzęty
Za kilka dni w Lidlu będzie dostępny sprzęt, który Polacy uwielbiają. To bardzo przydatne urządzenie w każdej kuchni, szczególnie w tej konkretnej wersji.
W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się beztłuszczowe frytkownice, zwane również airfryerami. To dlatego, że za niewysoką kwotę można kupić urządzenie, które pozwala przygotowywać zdrowe, mniej kaloryczne posiłki i to szybciej niż w tradycyjnym piekarniku. Jeśli jeszcze takiego urządzenia nie masz, to za chwilę będzie okazja, aby to nadrobić. Lidl przyszykował ciekawą promocję.
Airfryer Masterpro za 369 zł w Lidl
Od 12 lutego w Lidlu dostępna będzie w promocyjnej cenie podwójna frytkownica beztłuszczowa marki Masterpro. Cena zostanie obniżona z 499 do 369 zł, więc 130 zł zostanie nam w kieszeni. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim swoimi gabarytami. To propozycja idealna dla dużych rodzin.
Dlaczego? Ponieważ urządzenie ma dwie osobne komory, w których można przygotowywać dwa różne posiłki. Jakby tego było mało, to każda z nich ma pojemność aż 5 litrów. To spokojnie wystarczy na przygotowanie jedzenia dla 4-osobowej rodziny. Przekłada się to na wymiary 49,2 × 29,5 × 45,4 cm.
Airfryer ma moc 2400 W i pozwala na regulację temperatury w zakresie od 80 do 200 stopni Celsjusza. Ma też wyświetlacz LED i cyfrowy ekran dotykowy do obsługi. Promocja rusza 12 lutego w sklepach Lidl.