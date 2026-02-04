Fintech

PKO BP: w aplikacji złożysz ważny wniosek. Kilka kliknięć i wpadają pieniądze

PKO Bank Polski wprowadza kolejne ułatwienie dla swoich klientów. Rodzice mogą teraz składać wniosek o świadczenie Rodzina 800+ bezpośrednio w aplikacji IKO. Cały proces można załatwić na smartfonie – bez wizyty w urzędzie i całkowicie online.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:45
0
To kolejna funkcja w aplikacji PKO Banku Polskiego, która ułatwia klientom załatwianie codziennych spraw.

Rodzice mają dziś wystarczająco dużo obowiązków, dlatego formalności powinny zajmować im jak najmniej czasu. W IKO wniosek o 800+ mogą złożyć dokładnie wtedy, kiedy jest to dla nich najwygodniejsze – szybko i bezpiecznie na smartfonie. Prosty formularz i automatycznie uzupełniane dane powodują, że to będzie kolejna sprawa po prostu „do odklikania” w codziennym biegu

– zachwala Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.  

Wniosek o 800+ można złożyć w kilka minut – ułatwia to prosty formularz, w którym część danych uzupełnia się automatycznie. Wszystko odbywa się bez wychodzenia z domu, w aplikacji banku. Operacja jest bezpieczna, a wniosek trafia bezpośrednio do ZUS. Na koniec klient otrzymuje na e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Jak złożyć wniosek o 800+?

  • w aplikacji IKO: Oferta → Dla dziecka → Świadczenia → Rodzina 800+.
  • w serwisie iPKO: Usługi → e-Urząd → Wniosek Rodzina 800+ → Złóż wniosek.

Bank przekazuje złożony dokument do ZUS i po jego przesłaniu do urzędu usuwa wniosek oraz załączniki ze swoich systemów.

Klienci PKO Banku Polskiego mogą w bankowości elektronicznej korzystać z e-Urzędu, m.in. logować się do serwisów administracji publicznej (e-Urzędu Skarbowego, PUE ZUS czy Internetowego Konta Pacjenta) oraz składać wnioski o wyprawkę „Dobry Start”, świadczenie wspierające (dla osób z niepełnosprawnościami), świadczenia z programu „Aktywny Rodzic” oraz dotację na fotowoltaikę „Mój Prąd”.

Image
telepolis
IKO PKO Bank Polski PKO BP 800+ wniosek o 800+
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski