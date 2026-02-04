PKO BP: w aplikacji złożysz ważny wniosek. Kilka kliknięć i wpadają pieniądze

Rodzice mają dziś wystarczająco dużo obowiązków, dlatego formalności powinny zajmować im jak najmniej czasu. W IKO wniosek o 800+ mogą złożyć dokładnie wtedy, kiedy jest to dla nich najwygodniejsze – szybko i bezpiecznie na smartfonie. Prosty formularz i automatycznie uzupełniane dane powodują, że to będzie kolejna sprawa po prostu „do odklikania” w codziennym biegu

– zachwala Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.