Gry

Więcej gier od Microsoftu ma trafić na Steam. Koniec walki z wiatrakami

Mówimy tu o plotkach i to dość niejasnych plotkach, ponieważ już teraz większość gier Microsoftu, szczególnie tych nowych jest obecnych na Steam. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:57
0
Źródło tych doniesień również nie mówi wiele ponadto. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją gry Microsoftu, których na Steam nie kupimy. Dobrym przykładem jest tu jedna z najpopularniejszych gier na świecie, czyli Minecraft. W zasobach Steam są obecne tytuły jak Minecraft Dungeon, jednak nie ma klasycznej odsłony.

Gry Microsoftu trafią na Steam

Mamy także inne studia, które należą do Microsoftu, a ich starsze gry nie są obecne na Steam, jak na przykład Activision. Możliwe więc, że chodzi o gry retro, które nie wpłyną na popularność marki Xbox, ani pod względem sklepu z grami, ani samych konsol, a jednocześnie uszczęśliwi to wielu graczy. 

Kolejną możliwością, chociaż to już raczej marzenie ściętej głowy, byłyby porty gier z pierwszego i drugiego Xboxa na PC i wydanie ich wszystkich na Steam. Pamiętajmy jednak, że to tylko mieszanina nieoficjalnych doniesień, oraz spekulacji.

gry Microsoft steam
Zródła zdjęć: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com
Źródła tekstu: kitguru