Więcej gier od Microsoftu ma trafić na Steam. Koniec walki z wiatrakami
Mówimy tu o plotkach i to dość niejasnych plotkach, ponieważ już teraz większość gier Microsoftu, szczególnie tych nowych jest obecnych na Steam.
Źródło tych doniesień również nie mówi wiele ponadto. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją gry Microsoftu, których na Steam nie kupimy. Dobrym przykładem jest tu jedna z najpopularniejszych gier na świecie, czyli Minecraft. W zasobach Steam są obecne tytuły jak Minecraft Dungeon, jednak nie ma klasycznej odsłony.
Gry Microsoftu trafią na Steam
Mamy także inne studia, które należą do Microsoftu, a ich starsze gry nie są obecne na Steam, jak na przykład Activision. Możliwe więc, że chodzi o gry retro, które nie wpłyną na popularność marki Xbox, ani pod względem sklepu z grami, ani samych konsol, a jednocześnie uszczęśliwi to wielu graczy.
Kolejną możliwością, chociaż to już raczej marzenie ściętej głowy, byłyby porty gier z pierwszego i drugiego Xboxa na PC i wydanie ich wszystkich na Steam. Pamiętajmy jednak, że to tylko mieszanina nieoficjalnych doniesień, oraz spekulacji.