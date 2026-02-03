Telewizja i VoD

HBO Max za 14,99 zł. Eurosport też taniej

Vectra przygotowała nowe oferty dla obecnych i nowych klientów. Wszystko z myślą o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Milano Cortina 2026, które startują już 6 lutego. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 03 LUT 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
HBO Max za 14,99 zł. Eurosport też taniej

Z okazji zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich Vectra przygotowała specjalne pakiety ze zniżkami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pakiet HBO Max z aplikacją HBO Max, dostępny jest dla obecnych klientów w dwóch wariantach. Umożliwia oglądanie każdego momentu olimpijskiej rywalizacji, a jednocześnie oferuje bogatą bibliotekę filmów i seriali, z której będzie można korzystać także po zakończeniu Igrzysk. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE85LS03FW 85" Mini Led 4K 144Hz Frame Pro Dolby Atmos
Telewizor SAMSUNG QE85LS03FW 85" Mini Led 4K 144Hz Frame Pro Dolby Atmos
0 zł
12999 zł - najniższa cena
Kup teraz 12999 zł
Telewizor THOMSON 40FD2S13W 40" LED
Telewizor THOMSON 40FD2S13W 40" LED
0 zł
899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 899.99 zł
Telewizor PHILIPS 55PML9019 55” MINILED 4K 144Hz Titan OS Ambilight 3 Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 55PML9019 55” MINILED 4K 144Hz Titan OS Ambilight 3 Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Advertisement

Vectra oferuje promocyjną cenę 14,99 zł/mies. przez pierwsze 6 miesięcy, a następnie przejście do ceny regularnej różniącej się w zależności od wybranego pakietu. Pakiety mają okres zobowiązania na 23 miesiące i jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 10 złotych:

  • Pakiet HBO Max Podstawowy dla klientów posiadających Internet od Vectry – dostęp do treści w aplikacji HBO Max, bez kanałów HBO na dekoderze. Pierwsze 6 miesięcy w promocji za 14,99 zł/mies., następnie 24,99 zł/mies. 
  • HBO Max Standardowy, dla klientów posiadających Internet lub telewizję od Vectry – dostęp do aplikacji HBO Max oraz kanałów HBO dostępnych bezpośrednio na dekoderze. Pierwsze 6 miesięcy za 14,99 zł/mies., następnie 34,99 zł/mies.

Druga propozycja Vectry dla obecnego klienta z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich to paczki zawierające pakiety telewizyjne z Eurosport 1 oraz Eurosport 2. 

Eurosport 1 oferuje główne transmisje z aren olimpijskich, studia z ekspertami, relacje reporterskie oraz codzienne podsumowania najważniejszych wydarzeń dnia. Kanał Eurosport 2 zapewnia rozszerzone relacje z wybranych dyscyplin zimowych oraz transmisje równoległe, pozwalające śledzić rywalizację na kilku arenach jednocześnie. 

Paczki dostępne są w pakietach z zobowiązaniem na 23 miesiące:

  • Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1) i HBO Max Standardowy – pierwsze 6 miesięcy za 59,99 zł/mies., następnie 69,99 zł/mies.
  • Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1) z pakietem Sport na Ostro (12 kanałów, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2) - pierwsze 6 miesięcy za 49,99 zł/mies., następnie 59,99 zł/mies.
  • Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1)  z pakietem Sport na Ostro (12 kanałów, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2) i Pakiet HBO Max Standardowy - pierwsze 6 miesięcy za 59,99 zł/mies., następnie 79,99 zł/mies.

Powyższa oferta dostępna jest od 3 lutego do 28 lutego 2026 roku. 

HBO Max za 14,99 zł. Eurosport też taniej

Oferty dla nowych klientów

Vectra przygotowała także pakiety dla nowych klientów, łączące telewizję z kanałami Eurosport 1 i 2 oraz szybki Internet:

  • Pakiet Złoty (128 kanałów TV, w tym Eurosport 1) z Internet do 300 Mb/s oraz Pakietem HBO Standardowym w cenie 94,99 zł/mies. z 23-miesięcznym okresem zobowiązania i opłatą w wysokości 4,99 zł za modem.
  • Specjalna paczka dedykowana Zimowym Igrzyskom Olimpijskim i innym wydarzeniom sportowym – Pakiet Platynowy (167 kanałów, w tym Eurosport 1), Internet do 300 MB/s, Pakiet Canal+ Super Sport, Pakiet na Ostro (12 kanałów, tym Eurosport 1 i Eurosport 2), Pakiet Eleven: 104,99 zł/mies. przez pierwsze 12 miesięcy + 4,99 zł za modem. Od 13 miesiąca koszt wyniesie 144,99 zł/mies. + 4,99 zł za modem. Opłata aktywacyjna pakietu wynosi 89,99 zł. 

Oferty dla nowych klientów dostępne są do 3 marca 2026 roku. 

Image
telepolis
vectra HBO Max Eurosport 1 Eurosport 2 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026 Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Zródła zdjęć: Shutterstock