HBO Max za 14,99 zł. Eurosport też taniej

Z okazji zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich Vectra przygotowała specjalne pakiety ze zniżkami.

Pakiet HBO Max z aplikacją HBO Max, dostępny jest dla obecnych klientów w dwóch wariantach. Umożliwia oglądanie każdego momentu olimpijskiej rywalizacji, a jednocześnie oferuje bogatą bibliotekę filmów i seriali, z której będzie można korzystać także po zakończeniu Igrzysk.

Vectra oferuje promocyjną cenę 14,99 zł/mies. przez pierwsze 6 miesięcy, a następnie przejście do ceny regularnej różniącej się w zależności od wybranego pakietu. Pakiety mają okres zobowiązania na 23 miesiące i jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 10 złotych:

Pakiet HBO Max Podstawowy dla klientów posiadających Internet od Vectry – dostęp do treści w aplikacji HBO Max, bez kanałów HBO na dekoderze. Pierwsze 6 miesięcy w promocji za 14,99 zł/mies. , następnie 24,99 zł/mies.

dla klientów posiadających Internet od Vectry – dostęp do treści w aplikacji HBO Max, bez kanałów HBO na dekoderze. Pierwsze 6 miesięcy , następnie 24,99 zł/mies. HBO Max Standardowy, dla klientów posiadających Internet lub telewizję od Vectry – dostęp do aplikacji HBO Max oraz kanałów HBO dostępnych bezpośrednio na dekoderze. Pierwsze 6 miesięcy za 14,99 zł/mies., następnie 34,99 zł/mies.

Druga propozycja Vectry dla obecnego klienta z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich to paczki zawierające pakiety telewizyjne z Eurosport 1 oraz Eurosport 2.

Eurosport 1 oferuje główne transmisje z aren olimpijskich, studia z ekspertami, relacje reporterskie oraz codzienne podsumowania najważniejszych wydarzeń dnia. Kanał Eurosport 2 zapewnia rozszerzone relacje z wybranych dyscyplin zimowych oraz transmisje równoległe, pozwalające śledzić rywalizację na kilku arenach jednocześnie.

Paczki dostępne są w pakietach z zobowiązaniem na 23 miesiące:

Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1) i HBO Max Standardowy – pierwsze 6 miesięcy za 59,99 zł/mies. , następnie 69,99 zł/mies.

(128 kanałów, w tym Eurosport 1) i – pierwsze 6 miesięcy , następnie 69,99 zł/mies. Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1) z pakietem Sport na Ostro (12 kanałów, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2) - pierwsze 6 miesięcy za 49,99 zł/mies. , następnie 59,99 zł/mies.

(128 kanałów, w tym Eurosport 1) z pakietem (12 kanałów, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2) - , następnie 59,99 zł/mies. Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1) z pakietem Sport na Ostro (12 kanałów, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2) i Pakiet HBO Max Standardowy - pierwsze 6 miesięcy za 59,99 zł/mies., następnie 79,99 zł/mies.

Powyższa oferta dostępna jest od 3 lutego do 28 lutego 2026 roku.

Oferty dla nowych klientów

Vectra przygotowała także pakiety dla nowych klientów, łączące telewizję z kanałami Eurosport 1 i 2 oraz szybki Internet:

Pakiet Złoty (128 kanałów TV, w tym Eurosport 1) z Internet do 300 Mb/s oraz Pakietem HBO Standardowym w cenie 94,99 zł/mies. z 23-miesięcznym okresem zobowiązania i opłatą w wysokości 4,99 zł za modem.

z 23-miesięcznym okresem zobowiązania i opłatą w wysokości 4,99 zł za modem. Specjalna paczka dedykowana Zimowym Igrzyskom Olimpijskim i innym wydarzeniom sportowym – Pakiet Platynowy (167 kanałów, w tym Eurosport 1), Internet do 300 MB/s, Pakiet Canal+ Super Sport, Pakiet na Ostro (12 kanałów, tym Eurosport 1 i Eurosport 2), Pakiet Eleven: 104,99 zł/mies. przez pierwsze 12 miesięcy + 4,99 zł za modem. Od 13 miesiąca koszt wyniesie 144,99 zł/mies. + 4,99 zł za modem. Opłata aktywacyjna pakietu wynosi 89,99 zł.