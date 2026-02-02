Fintech

mBank z komunikatem. Lepiej nie przegapić terminu

mBank informuje swoich klientów, że już od 1 lutego, zainteresowani złożą wniosek 800 plus na nowy okres 2026/27. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, należy złożyć go do 30 kwietnia.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:34
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mBank z komunikatem. Lepiej nie przegapić terminu

800+ to świadczenie, którego lepiej nie przegapić

Program "Rodzina 800+" to świadczenie wychowawcze, z którego korzystają Polacy, posiadający potomstwo, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Dane mówią o tym, że w Polsce pobiera je obecnie ponad 6,4 miliona dzieci. mBank informuje na swojej stronie, że już od 1 lutego można złożyć taki wniosek w aplikacji mobilnej banku, albo za pośrednictwem strony internetowej w serwisie transakcyjnym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak złożyć wniosek o 800+ w mBanku?

mBank zachęca, aby skorzystać z przygotowanego przez niego wniosku. Można to wygodnie i szybko zrobić na dwa sposoby:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Czarny
0 zł
3349 zł - najniższa cena
Kup teraz 3349 zł
Advertisement

1. W aplikacji mobilnej. Wystarczy zalogować się i przejść do sekcji Płatości - Usługi - Sprawy urzędowe - Dla rodziny - Rodzina 800+ (złóż wniosek).

2. W serwisie transakcyjnym. W tym celu należy zalogować się na swoim profilu i wybrać Produkty - Usługi - Świadczenia dla rodziców (m.in. 800+).

Bank przypomina, że wniosek o przyznanie 800+ można pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jeśli wypełnisz go poprawnie, otrzymasz maila od ZUS-u z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO). 

Jeśli nie dostaniesz potwierdzenia, skontakuj się samodzielnie z ZUS-em i dopytaj, czy otrzymali korespondencję od ciebie.

W mBanku już od 1 lutego 2026 możliwe jest składanie wniosku na nowy okres świadczeniowy, który obowiązuje od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku. 

Image
telepolis
mbank mbank aplikacja 800+ mBank eKonto do usług mBank komunikat
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank