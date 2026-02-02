mBank z komunikatem. Lepiej nie przegapić terminu

800+ to świadczenie, którego lepiej nie przegapić

Program "Rodzina 800+" to świadczenie wychowawcze, z którego korzystają Polacy, posiadający potomstwo, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Dane mówią o tym, że w Polsce pobiera je obecnie ponad 6,4 miliona dzieci. mBank informuje na swojej stronie, że już od 1 lutego można złożyć taki wniosek w aplikacji mobilnej banku, albo za pośrednictwem strony internetowej w serwisie transakcyjnym.

Jak złożyć wniosek o 800+ w mBanku?

mBank zachęca, aby skorzystać z przygotowanego przez niego wniosku. Można to wygodnie i szybko zrobić na dwa sposoby:

1. W aplikacji mobilnej. Wystarczy zalogować się i przejść do sekcji Płatości - Usługi - Sprawy urzędowe - Dla rodziny - Rodzina 800+ (złóż wniosek).

2. W serwisie transakcyjnym. W tym celu należy zalogować się na swoim profilu i wybrać Produkty - Usługi - Świadczenia dla rodziców (m.in. 800+).

Bank przypomina, że wniosek o przyznanie 800+ można pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jeśli wypełnisz go poprawnie, otrzymasz maila od ZUS-u z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO).

Jeśli nie dostaniesz potwierdzenia, skontakuj się samodzielnie z ZUS-em i dopytaj, czy otrzymali korespondencję od ciebie.