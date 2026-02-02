Neflix wrzucił kultowy serial. Od razu 12 sezonów

"Kości" 12 sezonów w sam raz na długie zimowe wieczory

"Kości" ("Bones") to kultowy już serial kryminalny, który słynie z tego, że wplata w fabułę także wątki komediowe. To produkcja stacji Fox Broadcasting Company oparta na książkach Kathy Reichs. Sam fakt, że serial doczekał się aż 12 sezonów, świadczy o tym, że podbił on serca widzów, którzy z odcinka na odcinek śledzili nie tylko intrygującą fabułę, ale także kibicowali związkowi bohaterów: antropolożce Brenanan (Emily Deschanel) oraz agentowi FB Booth'owi (David Boreanaz). Do dziś serial ten pozostaje jednym z chętniej oglądanych pozycji w tym gatunku. Od 1 lutego można go zobaczyć na Netflixie.