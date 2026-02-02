Neflix wrzucił kultowy serial. Od razu 12 sezonów
O tym serialu mówi się, że jest wręcz kultowy i mistrzowski w swoim gatunku. Przez 12 sezonów losy bohaterów śledziły miliony widzów na całym świecie. Netflix wrzucił do swojej oferty od razu całość, co daje nam 246 odcinków.
"Kości" 12 sezonów w sam raz na długie zimowe wieczory
Jeśli zatem ktoś chciałby zrobić sobie długi seans serialu "Kości", to jest to już możliwe. Wystarczy zasiąść wygodnie na kanapie i odpalić Netflixa.
"Kości" ("Bones") to kultowy już serial kryminalny, który słynie z tego, że wplata w fabułę także wątki komediowe. To produkcja stacji Fox Broadcasting Company oparta na książkach Kathy Reichs. Sam fakt, że serial doczekał się aż 12 sezonów, świadczy o tym, że podbił on serca widzów, którzy z odcinka na odcinek śledzili nie tylko intrygującą fabułę, ale także kibicowali związkowi bohaterów: antropolożce Brenanan (Emily Deschanel) oraz agentowi FB Booth'owi (David Boreanaz). Do dziś serial ten pozostaje jednym z chętniej oglądanych pozycji w tym gatunku. Od 1 lutego można go zobaczyć na Netflixie.
Co ciekawe, produkcja serialu została zakończona w 2017 roku i twórcy nie zapowiadają żadnego powrotu, choć same gwiazdy serialu są otwarte na propozycje.
To jest serial, do którego łatwo by było wrócić, jeżeli bym się zdecydował. Byłby to fajny projekt do nakręcenia, jeśli byłby krótki. Nie odmówiłbym w niej udziału, sprawiłoby mi ogromną frajdę sprawdzenie, co słychać u Bootha i Brennan (...)Ten serial i sposób, w jaki go kręciliśmy, charakteryzowało specyficzne poczucie humoru.
I choć od wywiadu minęło już trochę czasu, trzeba przyznać, że kontynuacje i powroty, szczególnie te serialowe, są wciąż modne.
Od 1 lutego na Netflixie można zobaczyć "Kości", 12 sezonów, czyli łącznie 246 odcinków.