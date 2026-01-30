mBank ma pilny komunikat. Chodzi o 30 i 31 stycznia
Koniec miesiąca oznacza, więcej niż zwykle, planowanych przerw w działaniu usług bankowych. Tym razem, przerwę związaną z pracami rozwojowymi zapowiedział mBank. Korzystający z Profilu Zaufanego zostaną od niego czasowo odcięci.
Profil Zaufany w mBanku będzie niedostępny od 30 do 31 stycznia 2026
Przez cały czas, kiedy przeprowadzane będą prace rozwojowe, klienci mBanku nie skorzystają z Profilu Zaufanego. Nie będzie to żadna awaria, ale planowana niedostępność, związana z rozwojem tej przydatnej usługi. Problemów z działaniem profilu możemy spodziewać się już od piątku, od godziny 20:00.
W związku z pracami rozwojowymi w obszarze Profilu Zaufanego od godziny 20:00 w piątek (30 stycznia) do godziny 2:00 w sobotę (31 stycznia) trwać będzie przerwa serwisowa.
W tym konkretnym czasie, Profil Zaufany będzie całkowicie niedostępny dla klientów mBanku. Nie będzie możliwości zalogowania się poprzez niego na żadne urzędowe strony internetowe. Co najważniejsze, nie będzie działała także opcja składania podpisu zaufanego.
Warto zatem wszelkie czynności z zastosowaniem Profilu Zaufanego zaplanować na inny czas, niż najbliższy piątek wieczór i sobota. Dobrze też śledzić bieżące informacje odnośnie planowanych przerw, które pojawiają się na bieżąco na stronie banku.
Możliwość korzystania z Profilu Zaufanego w mBanku jest wygodną alternatywą logowania się do administracji publicznej (np. ePUAP) oraz podpisywania dokumentów bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że na stronie internetowej urzędu wybierzemy MojeID i klikniemy logo mBanku. Następnie, zalogujemy się do bankowości używając metody autoryzacji SMS/aplikacja.