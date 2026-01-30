Fintech

mBank ma pilny komunikat. Chodzi o 30 i 31 stycznia

Koniec miesiąca oznacza, więcej niż zwykle, planowanych przerw w działaniu usług bankowych. Tym razem, przerwę związaną z pracami rozwojowymi zapowiedział mBank. Korzystający z Profilu Zaufanego zostaną od niego czasowo odcięci.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 30 STY 2026
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mBank ma pilny komunikat. Chodzi o 30 i 31 stycznia

Profil Zaufany w mBanku będzie niedostępny od 30 do 31 stycznia 2026

Przez cały czas, kiedy przeprowadzane będą prace rozwojowe, klienci mBanku nie skorzystają z Profilu Zaufanego. Nie będzie to żadna awaria, ale planowana niedostępność, związana z rozwojem tej przydatnej usługi. Problemów z działaniem profilu możemy spodziewać się już od piątku, od godziny 20:00.

Dalsza część tekstu pod wideo

W związku z pracami rozwojowymi w obszarze Profilu Zaufanego od godziny 20:00 w piątek (30 stycznia) do godziny 2:00 w sobotę (31 stycznia) trwać będzie przerwa serwisowa.

informuje mBank na swojej stronie internetowej.

W tym konkretnym czasie, Profil Zaufany będzie całkowicie niedostępny dla klientów mBanku. Nie będzie możliwości zalogowania się poprzez niego na żadne urzędowe strony internetowe. Co najważniejsze, nie będzie działała także opcja składania podpisu zaufanego

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO V50 Lite 8/256GB 6.77" 120Hz Fioletowy
Smartfon VIVO V50 Lite 8/256GB 6.77" 120Hz Fioletowy
0 zł
879.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 879.99 zł
Smartfon VIVO X200 Pro 5G 16/512GB 6.78" 120Hz Tytanowy
Smartfon VIVO X200 Pro 5G 16/512GB 6.78" 120Hz Tytanowy
0 zł
5299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299.99 zł
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Czarny
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Czarny
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Advertisement

Warto zatem wszelkie czynności z zastosowaniem Profilu Zaufanego zaplanować na inny czas, niż najbliższy piątek wieczór i sobota. Dobrze też śledzić bieżące informacje odnośnie planowanych przerw, które pojawiają się na bieżąco na stronie banku. 

Możliwość korzystania z Profilu Zaufanego w mBanku jest wygodną alternatywą logowania się do administracji publicznej (np. ePUAP) oraz podpisywania dokumentów bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że na stronie internetowej urzędu wybierzemy MojeID i klikniemy logo mBanku. Następnie, zalogujemy się do bankowości używając metody autoryzacji SMS/aplikacja. 

Image
telepolis
banki mbank profil zaufany przerwa techniczna mBank aplikacja mBank mBank przerwa profil zaufany przerwa techniczna mBank komunikat
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank