Nowe słuchawki Apple AirPods Max 2. Lepsze wyciszenie i nowy procesor

Procesor H2 i ulepszona redukcja szumów

Sercem nowych słuchawek Apple AirPods Max 2 jest teraz układ H2. Zastępuje on starszy procesor i wprowadza nowe algorytmy przetwarzania dźwięku. Producent deklaruje poprawę skuteczności aktywnej redukcji szumów (ANC). System tłumi hałas z zewnątrz do 1,5 raza lepiej niż w poprzednim modelu. Poprawiono również tryb kontaktu. Dźwięki otoczenia brzmią teraz bardziej naturalnie.

Słuchawki wyposażono w nowy wzmacniacz o wysokim zakresie dynamiki. Zapewnia on czystszy dźwięk przy zachowaniu dotychczasowego profilu brzmienia. Użytkownicy powinni odczuć różnicę podczas słuchania treści w formacie Spatial Audio. Dźwięk przestrzenny oferuje lepszą lokalizację instrumentów. Bas jest dokładniejszy, a tony średnie i wysokie brzmią naturalnie.

Obsługa dźwięku bezstratnego po kablu

W nowych słuchawkach wprowadzono wsparcie dla bezstratnego formatu audio 24-bit i 48 kHz. Wymaga to jednak połączenia przewodowego. Użytkownicy znajdą w zestawie odpowiedni kabel USB-C. Przewód ten pozwala muzykom miksować utwory w trybie Personalized Spatial Audio z uwzględnieniem ruchów głowy. Gracze zyskają na zmniejszonym opóźnieniu dźwięku. Tryb Game Mode działa szybciej na urządzeniach z systemami iOS, macOS i iPadOS.

Inteligentne sterowanie i nowe funkcje

Apple AirPods Max 2 otrzymały szereg inteligentnych funkcji. Opcja Adaptive Audio analizuje otoczenie w czasie rzeczywistym. System automatycznie dopasowuje poziom wyciszenia i trybu kontaktu do panujących warunków. Oprogramowanie zmniejsza głośność multimediów i redukuje hałas z tła, gdy użytkownik zaczyna z kimś rozmawiać. Funkcja Voice Isolation skupia się na głosie podczas połączeń telefonicznych. Izoluje ona mowę i blokuje dźwięki z zewnątrz.

Wprowadzono także funkcję Loud Sound Reduction. Ogranicza ona narażenie na głośne hałasy z otoczenia. Nie zniekształca przy tym słuchanego utworu. Personalized Volume z czasem uczy się nawyków użytkownika i automatycznie ustawia głośność. Apple podaje, że interakcje z Siri stały się bardziej dyskretne. Można odpowiadać na komunikaty asystenta za pomocą ruchów głowy. Skinienie oznacza zgodę, a potrząśnięcie to odmowa.

Tłumaczenia na żywo i ekologia

Apple udostępniło opcję Live Translation. Narzędzie wykorzystuje system Apple Intelligence do tłumaczenia rozmów na żywo. Twórcy mogą używać słuchawek jako zdalnego wyzwalacza aparatu. Przycisk Digital Crown pozwala na zrobienie zdjęcia lub sterowanie nagrywaniem wideo. Jakość nagrywanego przez mikrofony dźwięku ma przypominać warunki studyjne.

Urządzenie powstaje z materiałów z recyklingu. Magnesy w całości wykonano z odzyskanych pierwiastków ziem rzadkich. Nauszniki zbudowano z poliestru z recyklingu. Płytki drukowane zawierają odzyskane złoto i cynę. Opakowanie słuchawek składa się w pełni z włókien papierowych.

Dostępność i cena