Bezpieczeństwo

Dostałeś takiego SMS-a od banku? Musisz odpisać albo zablokują kartę

VeloBank wprowadza nowe zabezpieczenie dla swoich klientów. Otrzymają oni SMS-y, na której muszą odpowiedzieć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:06
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Dostałeś takiego SMS-a od banku? Musisz odpisać albo zablokują kartę
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VeloBank wpadł na pomysł nowego zabezpieczenia, które ma uchronić klientów przed utratą pieniędzy. Bank będzie wysyłał do nich SMS-y, na które muszą odpowiedzieć. Bez tego transakcja nie zostanie zrealizowana.

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SMS od banku

SMS nie będzie wysyłany przy każdej realizowanej transakcji. VeloBank ma go wysyłać tylko przy podejrzanych przelewach. W takim wypadku zablokuje transakcję, a następnie w wiadomości poinformuje o tym klienta. Ten będzie musiał odpisać "tak" lub "nie", aby potwierdzić lub zablokować przelew.

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Jeśli klient odpowie "tak", to transakcja zostanie uznana za bezpieczną. W takim wypadku do klienta trafi SMS zwrotny z prośbą o ponowne podjęcie próby zrealizowania płatności. W przypadku odpowiedzi odmownej karta zostanie zablokowana. Następnie bank skontaktuje się z klientem, aby pomóc mu w dalszych krokach.

W przypadku braku odpowiedzi karta zostanie zablokowana do momentu skontaktowania się klienta z infolinią.

SMS-y będą wysyłane z dwóch numerów: +48 732 480 012 lub +48 501 609 176. Odpowiedź "tak" lub "nie" to jedyne, co bank będzie wymagał w odpowiedzi. Nigdy nie poprosi o dane karty, PIN czy kod BLIK. Wielkość liter w odpowiedzi nie ma znaczenia.

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telepolis
podejrzane transakcje VeloBank VeloBank SMS
Źródła zdjęć: lukasz_wojcik / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Cashless.pl