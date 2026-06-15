Dostałeś takiego SMS-a od banku? Musisz odpisać albo zablokują kartę
VeloBank wprowadza nowe zabezpieczenie dla swoich klientów. Otrzymają oni SMS-y, na której muszą odpowiedzieć.
VeloBank wpadł na pomysł nowego zabezpieczenia, które ma uchronić klientów przed utratą pieniędzy. Bank będzie wysyłał do nich SMS-y, na które muszą odpowiedzieć. Bez tego transakcja nie zostanie zrealizowana.
SMS od banku
SMS nie będzie wysyłany przy każdej realizowanej transakcji. VeloBank ma go wysyłać tylko przy podejrzanych przelewach. W takim wypadku zablokuje transakcję, a następnie w wiadomości poinformuje o tym klienta. Ten będzie musiał odpisać "tak" lub "nie", aby potwierdzić lub zablokować przelew.
Jeśli klient odpowie "tak", to transakcja zostanie uznana za bezpieczną. W takim wypadku do klienta trafi SMS zwrotny z prośbą o ponowne podjęcie próby zrealizowania płatności. W przypadku odpowiedzi odmownej karta zostanie zablokowana. Następnie bank skontaktuje się z klientem, aby pomóc mu w dalszych krokach.
W przypadku braku odpowiedzi karta zostanie zablokowana do momentu skontaktowania się klienta z infolinią.
SMS-y będą wysyłane z dwóch numerów: +48 732 480 012 lub +48 501 609 176. Odpowiedź "tak" lub "nie" to jedyne, co bank będzie wymagał w odpowiedzi. Nigdy nie poprosi o dane karty, PIN czy kod BLIK. Wielkość liter w odpowiedzi nie ma znaczenia.