Samsung Galaxy Z Flip8 vs Motorola Razr 70 Ultra - fotopojedynek składaków

Na papierze nowego Samsunga Galaxy Z Flip8 i Motorolę Razr 70 Ultra łączy bardzo dużo. Obydwa modele to nowoczesne wariacje na temat klasycznych telefonów z klapką. Obydwa kosztują zbliżone pieniądze, mają podobne wymiary, a pod względem wydajności powinny iść łeb w łeb. Czy to znaczy, że zdjęcia również robią podobne?

Dalsza część tekstu pod wideo

No i to jest bardzo ciekawe pytanie. Na papierze ich aparaty są bardzo podobne, ale bynajmniej nie identyczne.

Samsung Galaxy Z Flip8 – specyfikacja aparatów

Samsung Galaxy Z Flip8 wyposażony został w dwa oczka. Główny moduł bazuje na sensorze o rozdzielczości 50 Mpix w rozmiarze 1/1,57”. Oprócz tego dostajemy obiektyw o ogniskowej odpowiadającej 23 mm dla pełnej klatki, autofokus z detekcja fazy i optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Drugie „oczko” to aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix i kącie widzenia 123°. Niestety nie tylko mamy tutaj znacznie mniejszy sensor (1/3,2”), ale zabrakło też autofokusu, który mógłby się okazać przydatny w niektórych scenariuszach.

Motorola Razr 70 Ultra – specyfikacja aparatów

Motorola Razr 70 Ultra również posiada podwójny aparat, gdzie główny moduł to tradycyjna jednostka szerokokątna o rozdzielczości 50 Mpix. Ba, na papierze wygląda ona tak samo jak ta w smartfonie Koreańczyków. Mówimy o stosunkowo dużej matrycy w rozmiarze 1/1,56”, obiektywie f/1.8, autofokusie z detekcją fazy i optycznej stabilizacji obrazu (OIS). Warto natomiast zauważyć, że producent pokusił się o uzyskanie certyfikatu Pantone w zakresie odwzorowania kolorów i odcieni skóry.

Ale aparat ultraszerokokątny? Tutaj w teorii Motka powinna mieć sporą przewagę za sprawą sensora o rozdzielczości 50 Mpix, nawet jeśli nadal nie imponuje on swoim rozmiarem (1/2,93”). Kąt widzenia to 122° i niestety tutaj także zabrakło autofokusu.

Czas na porównanie!

Jak w takim razie wygląda praktyka? Który telefon robi lepsze zdjęcia? O tym zdecydujecie Wy! Przygotowaliśmy krótkie porównanie, w którym zestawiliśmy ze sobą fotografie wykonane z pomocą Samsunga Galaxy Z Flip8 oraz Motoroli Razr 70 Ultra. Wszystkie zdjęcia wykonane zostały w trybie automatycznym przy domyślnych ustawieniach, chyba że w opisie zaznaczono inaczej. Ze swojej strony starałem się odwzorować kadry tak dokładnie, jak było to możliwe, choć mogą występować między nimi nieznaczne różnice, wynikające m.in. z innego kąta widzenia aparatów. Na potrzeby porównania zostały przycięte do proporcji 5:3 i przeskalowane do rozdzielczości 1600x960.

Urządzenia celowo zostały zanonimizowane. O tym, które zdjęcia wykonał który telefon, dowiecie się za tydzień, kiedy opublikujemy materiał z podsumowaniem naszego fototestu. A póki co w dalszej części materiału czeka na Was 10 zdjęć do porównania oraz ankieta, dzięki której wyłonimy najlepszego fotosmartfona wśród telefonów z klapką.

1. Szeroki kadr za dnia #1

2. Obiektyw ultraszerokokątny za dnia

3. Detal

4. Detal - zbliżenie x2

5. Szeroki kadr za dnia #2

6. Portret za dnia

7. Szeroki kadr nocą #1

8. Szeroki kadr nocą #2

9. Obiektyw ultraszerokokątny nocą