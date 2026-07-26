Gry

Nie było tego od 17 lat. Nietypowa zmiana w grze Minecraft

Minecraft niedługo osiągnie pełnioletność. I właśnie po raz pierwszy od 17 lat w grze właśnie wystąpiła bardzo poważna zmiana.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:22
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nie było tego od 17 lat. Nietypowa zmiana w grze Minecraft
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Przepraszam, ile?

Zaletą Minecrafta i w dużej mierze jego kartą przetargową była przystępność. Była ona rozumiana m.in. w ten sposób, że grę można było odpalić dosłownie na kartoflu. Dlatego też była i jest nadal tak dużym sukcesem finansowym dla wydawców.

Dalsza część tekstu pod wideo

No i teraz po raz pierwszy od premiery (licząc ją od wczesnego dostępu w 2009) zostały minimalne podwyższone wymagania sprzętowe Minecraft: Java Edition. Gra w rekomendowanej konfiguracji sugeruje np. 16 GB RAM-u.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
The Outer Worlds 2 Standard Edition Gra PS5
The Outer Worlds 2 Standard Edition Gra PS5
0 zł
248.45 zł - najniższa cena
Kup teraz 248.45 zł
Cronos The New Dawn Gra Nintendo Switch 2
Cronos The New Dawn Gra Nintendo Switch 2
0 zł
208.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 208.99 zł
My Universe: 2 in 1 Career Collection Gra NINTENDO SWITCH
My Universe: 2 in 1 Career Collection Gra NINTENDO SWITCH
0 zł
54.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.99 zł
Advertisement

Być może część graczy nie będzie mogła spełnić tych wymagań. Trzeba jednak przyznać, że są one całkiem sensowne, bo mieści się on w granicy najpopularniejszego zestawu komputerowego wg ankiety Steam Survey.

Aby spełnić minimalne wymagania Minecraft: Java Edition wystarczy następujący zestaw:

  • Procesor: Intel Core i3-10100 lub AMD Ryzen 3 3100, ewentualnie Qualcomm Snapdragon X / Apple M1
  • Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A310 / Intel i5-6400 (iGPU)
  • ilość VRAM: 8 GB (dedykowana karta graficzna) / 12 GB pamięć (zintegrowana karta graficzna)

Microsoft informuje, że posiadając minimalne wymagania, gra się uruchomi, ale nie ma gwarancji czy tak pozostanie w przyszłości.

Dla osób, których wymagania sprzętowe przerosły - jest alternatywa. Nazywa się Minecraft: Bedrock Edition, ale nie daje dostępu do tylu modów.

Wydawcy informują, że ta zmiana przygotowuje grę pod przyszłość, bo zmieniają biblioteki OpenGL na Vulkan. 

Image
telepolis
gry Minecraft Minecraft Java Edition
Źródła zdjęć: Vladimka production / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Hardware