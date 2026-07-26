Nie było tego od 17 lat. Nietypowa zmiana w grze Minecraft

Przepraszam, ile?

Zaletą Minecrafta i w dużej mierze jego kartą przetargową była przystępność. Była ona rozumiana m.in. w ten sposób, że grę można było odpalić dosłownie na kartoflu. Dlatego też była i jest nadal tak dużym sukcesem finansowym dla wydawców.

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No i teraz po raz pierwszy od premiery (licząc ją od wczesnego dostępu w 2009) zostały minimalne podwyższone wymagania sprzętowe Minecraft: Java Edition. Gra w rekomendowanej konfiguracji sugeruje np. 16 GB RAM-u.

Być może część graczy nie będzie mogła spełnić tych wymagań. Trzeba jednak przyznać, że są one całkiem sensowne, bo mieści się on w granicy najpopularniejszego zestawu komputerowego wg ankiety Steam Survey.

Aby spełnić minimalne wymagania Minecraft: Java Edition wystarczy następujący zestaw:

Procesor: Intel Core i3-10100 lub AMD Ryzen 3 3100, ewentualnie Qualcomm Snapdragon X / Apple M1

Intel Core i3-10100 lub AMD Ryzen 3 3100, ewentualnie Qualcomm Snapdragon X / Apple M1 Karta graficzna : Nvidia GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A310 / Intel i5-6400 (iGPU)

: Nvidia GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A310 / Intel i5-6400 (iGPU) ilość VRAM: 8 GB (dedykowana karta graficzna) / 12 GB pamięć (zintegrowana karta graficzna)

Microsoft informuje, że posiadając minimalne wymagania, gra się uruchomi, ale nie ma gwarancji czy tak pozostanie w przyszłości.

Dla osób, których wymagania sprzętowe przerosły - jest alternatywa. Nazywa się Minecraft: Bedrock Edition, ale nie daje dostępu do tylu modów.