Nie było tego od 17 lat. Nietypowa zmiana w grze Minecraft
Minecraft niedługo osiągnie pełnioletność. I właśnie po raz pierwszy od 17 lat w grze właśnie wystąpiła bardzo poważna zmiana.
Przepraszam, ile?
Zaletą Minecrafta i w dużej mierze jego kartą przetargową była przystępność. Była ona rozumiana m.in. w ten sposób, że grę można było odpalić dosłownie na kartoflu. Dlatego też była i jest nadal tak dużym sukcesem finansowym dla wydawców.
No i teraz po raz pierwszy od premiery (licząc ją od wczesnego dostępu w 2009) zostały minimalne podwyższone wymagania sprzętowe Minecraft: Java Edition. Gra w rekomendowanej konfiguracji sugeruje np. 16 GB RAM-u.
Być może część graczy nie będzie mogła spełnić tych wymagań. Trzeba jednak przyznać, że są one całkiem sensowne, bo mieści się on w granicy najpopularniejszego zestawu komputerowego wg ankiety Steam Survey.
Aby spełnić minimalne wymagania Minecraft: Java Edition wystarczy następujący zestaw:
- Procesor: Intel Core i3-10100 lub AMD Ryzen 3 3100, ewentualnie Qualcomm Snapdragon X / Apple M1
- Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A310 / Intel i5-6400 (iGPU)
- ilość VRAM: 8 GB (dedykowana karta graficzna) / 12 GB pamięć (zintegrowana karta graficzna)
Microsoft informuje, że posiadając minimalne wymagania, gra się uruchomi, ale nie ma gwarancji czy tak pozostanie w przyszłości.
Dla osób, których wymagania sprzętowe przerosły - jest alternatywa. Nazywa się Minecraft: Bedrock Edition, ale nie daje dostępu do tylu modów.
Wydawcy informują, że ta zmiana przygotowuje grę pod przyszłość, bo zmieniają biblioteki OpenGL na Vulkan.