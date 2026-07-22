Jon Snow powróci do Gry o Tron, ale będzie jedna zmiana
Zmiana daty premiery wyczekiwanej gry. Jon Snow powróci, ale niestety dopiero w 2027 roku, a nie w 2026, jak komunikowano jeszcze dwa tygodnie temu. Fani uniwersum Gry o Tron dostaną uwielbianego bohatera, ale muszą uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości.
Fani Gry o Tron będą zadowoleni
Fani Gry o Tron mieli okazję przeżyć w tym roku jeden z najbardziej urodzajnych lat w historii serii. HBO Max wydał nie jeden, ale aż dwa nowe tytuły. Pierwszy to "Rycerz Siedmiu Królestw", a drugi to trzeci sezon słynnego "Rodu Smoka", który możemy oglądać co poniedziałek. Wraz z trzecią odsłoną podniósł on wyraźnie poziom i zyskał wielu nowych fanów. W dodatku, zapowiedziano, że będzie on emitowany jeszcze przez jeden sezon, zanim zniknie z anteny. Ale to nie koniec dobrych wiadomości.
Kilka tygodni temu, ujawniono więcej szczegółów na temat nowej gry strategicznej z serii Gra o Tron: Wojna o Westeros. To ważna gra, która przywraca uwielbiane przez fanów postacie, takie jak Jon Snow. Wszystko po to, aby można było wykreować na nowo historię kiepsko przyjętego finału serialu. Gra pozwoli graczom wcielić się w Jona Snowa i zmierzyć z Nocnym Królem, konfrontacją, na którą czekano przez lata, ale ostatecznie porzucono w ostatnim sezonie serialu.
Premiera gry Wojna o Westeros. Zmiana daty
Ogłoszono premierę na 2026, ale w weekend deweloper Playside ogłosił, że gra ukaże się jednak na początku 2027 roku. Ma być ona bowiem odpowiednio zaktualizowana i dopracowana.
Wojna o Westeros ukaże się na początku 2027 roku.
Dodatkowo, na początku roku Warner Bros ogłosił, że ruszyły prace nad filmem na podstawie Gry o Tron. Jego akcja ma koncentrować się wokół podboju Westeros przez Aegona. Ale film jest wciąż na wczesnym etapie produkcji, zatem nie wiadomo, kiedy przyjdzie mu ujrzeć światło dzienne.