Telewizja i VoD

Wyczekiwane Gwiezdne Wojny już od jutra w streamingu

Kinowa premiera "Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu" w Polsce miała miejsce 22 maja 2026. I od tego momentu, zrobiło się o niej głośno. Nic dziwnego, to pierwsza kinowa premiera gwiezdnych wojen od siedmiu lat. 21 lipca to oficjalna data, kiedy film ma trafić do światowego streamingu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:51
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wyczekiwane Gwiezdne Wojny już od jutra w streamingu
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

"Gwiezdne Wojny" Mandalorian i Grodu. Emocji od groma

Fani serii mają powody do radości. Ci, którzy z jakichś powodów nie byli w kinie, będą mogli od jutra (21 lipca 2026) nacieszyć się filmem w domowym zaciszu. Najpierw film trafi do Amerykanów. Ale możemy być pewni, że po pewnym czasie, całe to widowisko trafi do serwisu Disney+. Platforma jednak jeszcze nie ogłosiła oficjalnej premiery w ramach abonamentu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przypominamy, że film, został wyreżyserowany przez Johna Favreau i stanowi ekranizację historii Pedra Pascala, który wcielił się w rolę kultowego łowcy nagród. W obsadzie, obok słynnego Pascala, widzowie mają okazję zobaczyć także Sigourney Weaver i Jeremy Allen'a White'a, którzy wcielili się w role pułkownika Warda i Rottę Hutta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor JVC LT-43VG7500 43" LED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor JVC LT-43VG7500 43" LED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Telewizor LG OLED65G64LW 65" OLED 4K 165 Hz VRR WebOS TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor LG OLED65G64LW 65" OLED 4K 165 Hz VRR WebOS TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
12599 zł - najniższa cena
Kup teraz 12599 zł
Telewizor LG 50QNED7EB3C 50" MINILED 4K WebOS TV
Telewizor LG 50QNED7EB3C 50" MINILED 4K WebOS TV
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Advertisement

Jakie opinie zyskał film po kinowej premierze?

Już zwiastun "Mandalorian i Grogu" okazał się hitem samym w sobie. Na oficjalnym profilu Star Wars obejrzały go miliony osób. Jak widać, zapotrzebowanie na tego typu kino wydaje się być przeogromne.

Co do samego seansu, to opinie były, oczywiście, jak najbardziej mieszane. Film zakończył światowy box office z wpływami poniżej 350 mln dolarów, co na produkcję z cyklu star wars może być rozczarowujące. Nie wszyscy fani gwiezdnych wojen docenili ekranizację, jak należy. Część z nich uznało "Mandalorian i Grogu" to samodzielną i zabawną historię, aczkolwiek mało istotną dla uniwersum Gwiezdnych Wojen. I trudno się z tym nie zgodzić. Jednocześnie, właśnie to, można uznać równocześnie za zaletę tego filmu. To już zależy od naszych indywidualnych oczekiwań. 

Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu - kiedy w streamingu?

Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu trafi do dystrybucji cyfrowej już jutro, 21 lipca 2026 roku. Między innymi, na Prime Video i Apple TV. Wydania 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD zadebiutują 25 sierpnia. 

Świat Gwiezdnych Wojen na platformie Disney+ obecnie liczy już 85 odcinków, na które składają się trzy sezony "The Mandalorian", "Księga Boby Fetta", "Obi-Wan Kenobi", dwa sezony "Andora", "Ashoka", "Akolita" i "Załoga rozbitków". Do tego wszystkiego można śmiało dołożyć różne animacje.

Ekspres na kapsułki Nespresso
Image
telepolis
gwiezdne wojny Mandalorian Mandalorian i Grogu Mandalorian i Grogu premiera
Źródła zdjęć: Star Wars
Źródła tekstu: Star Wars, Apple TV+, naekranie.pl