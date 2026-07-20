Wyczekiwane Gwiezdne Wojny już od jutra w streamingu

"Gwiezdne Wojny" Mandalorian i Grodu. Emocji od groma

Fani serii mają powody do radości. Ci, którzy z jakichś powodów nie byli w kinie, będą mogli od jutra (21 lipca 2026) nacieszyć się filmem w domowym zaciszu. Najpierw film trafi do Amerykanów. Ale możemy być pewni, że po pewnym czasie, całe to widowisko trafi do serwisu Disney+. Platforma jednak jeszcze nie ogłosiła oficjalnej premiery w ramach abonamentu.

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Przypominamy, że film, został wyreżyserowany przez Johna Favreau i stanowi ekranizację historii Pedra Pascala, który wcielił się w rolę kultowego łowcy nagród. W obsadzie, obok słynnego Pascala, widzowie mają okazję zobaczyć także Sigourney Weaver i Jeremy Allen'a White'a, którzy wcielili się w role pułkownika Warda i Rottę Hutta.

Jakie opinie zyskał film po kinowej premierze?

Już zwiastun "Mandalorian i Grogu" okazał się hitem samym w sobie. Na oficjalnym profilu Star Wars obejrzały go miliony osób. Jak widać, zapotrzebowanie na tego typu kino wydaje się być przeogromne.

Co do samego seansu, to opinie były, oczywiście, jak najbardziej mieszane. Film zakończył światowy box office z wpływami poniżej 350 mln dolarów, co na produkcję z cyklu star wars może być rozczarowujące. Nie wszyscy fani gwiezdnych wojen docenili ekranizację, jak należy. Część z nich uznało "Mandalorian i Grogu" to samodzielną i zabawną historię, aczkolwiek mało istotną dla uniwersum Gwiezdnych Wojen. I trudno się z tym nie zgodzić. Jednocześnie, właśnie to, można uznać równocześnie za zaletę tego filmu. To już zależy od naszych indywidualnych oczekiwań.

Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu - kiedy w streamingu?

Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu trafi do dystrybucji cyfrowej już jutro, 21 lipca 2026 roku. Między innymi, na Prime Video i Apple TV. Wydania 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD zadebiutują 25 sierpnia.