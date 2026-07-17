Jesteś klientem Erste? Problemy z usługami od dziś aż do niedzieli

Pilny komunikat od Erste - przerwa już od dziś

Bank właśnie ogłosił, że w weekend 17-19 lipca nastąpi przerwa techniczna i klienci mogą napotkać pewnego rodzaju problemy. Bank, rzecz jasna, postara się, aby klienci jak najmniej je odczuli, ale i tak radzi wszystkim, aby wszystkie pilne transakcje wykonać poza godzinami zaplanowanych prac. Wszystko po to, aby uniknąć niepotrzebnych stresów.

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Co warto wiedzieć o planowanej przerwie w banku?

Bank ogłosił, że z piątku na sobotę, w godzinach od 23:00 do 0:30 będzie niedostępna aplikacja mobilna Erste. W godzinach od 23:00 do 7:00 nie skorzystamy z bankowości internetowej, nie zlecimy przelewu zwykłego, ani natychmiastowego (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash). Należy pamiętać, że w tym czasie nie zadziałają także płatności w sklepach internetowych (Przelew24) oraz BLIK. Również Kantor Erste będzie niedostępny.

Jeśli chodzi o najbliższą sobotę, to od 0:30 do 7:00 możemy liczyć na częściową dostępność aplikacji mobilnej banku, Oznacza to, że sprawdzimy w niej stan konta, historię transakcji sprzed przerwy oraz listę biletów lub parkingów.

Przerwa 19 lipca, w niedzielę