Google żegna popularną usługę. Zamiast niej pojawi się Gemini Notebook

Google konsekwentnie skupia swoje rozwiązania wykorzystujące AI pod marką Gemini. Kolejną ofiarą porządków jest NotebookLM, który zmieni się w Gemini Notebook. Na tym jednak się nie skończy, bo usługa otrzyma funkcję wykonywania kodu i rozbudowane możliwości analizy danych.

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Najpierw skorzystają abonenci Google AI Ultra i klienci biznesowi

Opisywane narzędzie zostało zaprezentowane jeszcze podczas Google I/O 2023 jako "Project Tailwind". Od tego czasu rozrosło się w platformę wykorzystywaną przez 30 milionów osób oraz ponad 600 tysięcy organizacji. Google dodało do niej m.in. generowanie interaktywnych podcastów, podsumowania wideo, gotowe notatniki tematyczne, obsługę kolejnych formatów plików oraz wersję dla firm.

Po aktualizacji każdy notatnik staje się oddzielnym, zabezpieczonym środowiskiem, w którym można generować i uruchamiać kod. Pozwoli to łączyć dane z wielu źródeł, wykonywać bardziej złożone analizy oraz przygotowywać wyniki bez opuszczania Gemini Notebook.