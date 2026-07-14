Google pozwane za Gemini. Ta sprawa może zmienić rynek

Kolejni wydawcy i autorzy idą na wojnę z branżą sztucznej inteligencji. Hachette, Cengage, Elsevier, pisarz Scott Turow oraz organizacja S.C.R.I.B.E. złożyli pozew zbiorowy przeciwko Google. Zarzucają firmie wykorzystanie chronionych prawem autorskim książek do trenowania modeli Gemini.

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Sprawa nie dotyczy wyłącznie samego kopiowania treści. Powodowie twierdzą również, że Google celowo usuwało lub zmieniało informacje o prawach autorskich, aby ukryć pochodzenie materiałów wykorzystanych podczas szkolenia AI. Firma miała sięgnąć po książki przekazane wcześniej do Google Books oraz publikacje umieszczane w sklepie Google Play.

Wydawcy podkreślają, że materiały udostępniali Google w ściśle określonym celu. Google Books miało umożliwiać wyszukiwanie publikacji i wyświetlanie krótkich fragmentów wraz z danymi bibliograficznymi, a nie tworzenie zbioru treningowego dla Gemini. Zdaniem powodów gigant doskonale wiedział, że nie posiada zgody na takie wykorzystanie książek.

W pozwie przywołano również domniemany wewnętrzny dokument Google. Firma miała w nim oceniać, że użycie chronionych książek do trenowania AI może okazać się "wysoce problematyczne" i doprowadzić do kar liczonych od kilkudziesięciu do nawet kilkuset miliardów dolarów.