Oprogramowanie

Google pozwane za Gemini. Ta sprawa może zmienić rynek

Wygląda na to, że nie ważne o którym gigancie biorącym udział w wyścigu AI mówimy, bo wszyscy z nich ochoczą kradną treści do szkolenia swoich modeli.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:22
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Google pozwane za Gemini. Ta sprawa może zmienić rynek
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Kolejni wydawcy i autorzy idą na wojnę z branżą sztucznej inteligencji. Hachette, Cengage, Elsevier, pisarz Scott Turow oraz organizacja S.C.R.I.B.E. złożyli pozew zbiorowy przeciwko Google. Zarzucają firmie wykorzystanie chronionych prawem autorskim książek do trenowania modeli Gemini.

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Tym razem wybrano sąd w Nowym Jorku, a nie Kalifornii

Sprawa nie dotyczy wyłącznie samego kopiowania treści. Powodowie twierdzą również, że Google celowo usuwało lub zmieniało informacje o prawach autorskich, aby ukryć pochodzenie materiałów wykorzystanych podczas szkolenia AI. Firma miała sięgnąć po książki przekazane wcześniej do Google Books oraz publikacje umieszczane w sklepie Google Play.

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Wydawcy podkreślają, że materiały udostępniali Google w ściśle określonym celu. Google Books miało umożliwiać wyszukiwanie publikacji i wyświetlanie krótkich fragmentów wraz z danymi bibliograficznymi, a nie tworzenie zbioru treningowego dla Gemini. Zdaniem powodów gigant doskonale wiedział, że nie posiada zgody na takie wykorzystanie książek.

W pozwie przywołano również domniemany wewnętrzny dokument Google. Firma miała w nim oceniać, że użycie chronionych książek do trenowania AI może okazać się "wysoce problematyczne" i doprowadzić do kar liczonych od kilkudziesięciu do nawet kilkuset miliardów dolarów.

Pozew trafił do federalnego sądu dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Ma to znaczenie, ponieważ wcześniejsze orzeczenia sądów w Kalifornii sprzyjały firmom AI i uznawały trenowanie modeli na chronionych utworach za dozwolony użytek. Nowa sprawa może więc przynieść zupełnie inną interpretację amerykańskiego prawa autorskiego. Google nie przedstawiło dotychczas oficjalnego komentarza.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Shutterstock / Ridhwan Fauzi
Źródła tekstu: TechCrunch, Oprac. własne