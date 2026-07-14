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Samsung ma kolejnego dużego klienta. Rośnie konkurencja dla TSMC

Koreańczycy coraz częściej wybierani są przez firmy związane z AI. Najpierw była mowa o Tesli, a teraz do tego grona dołączają twórcy Claude.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:51
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Samsung ma kolejnego dużego klienta. Rośnie konkurencja dla TSMC
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Samsung Foundry miało pozyskać wyjątkowo ważnego klienta. Według doniesień z Korei Południowej firma będzie odpowiadać za produkcję autorskich układów AI projektowanych przez Anthropic, jednego z największych konkurentów OpenAI.

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TSMC nadal kontroluje ponad 70% rynku półprzewodników

Informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez zainteresowane strony. Źródła przekonują jednak, że decyzja o rozpoczęciu produkcji już zapadła. Samsung jest jedynym spośród strategicznych partnerów infrastrukturalnych Anthropic, który dysponuje własnymi fabrykami zdolnymi do wytwarzania zaawansowanych układów innych niż pamięci.

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W gronie partnerów amerykańskiej firmy znajdują się również SK hynix i Micron. Ich zadaniem ma być zapewnienie dostępu do kości DRAM i NAND niezbędnych do dalszego skalowania infrastruktury obliczeniowej i obsługi rosnącego zainteresowania modelami Claude.

Kontrakt z Anthropic może mieć duże znaczenie dla nierentownego obecnie działu Samsung Foundry. Koreańczycy liczą, że nowe zamówienia pozwolą ograniczyć straty i powrócić na ścieżkę wzrostu. A w dłuższej perspektywie rywalizować z TSMC, które obecnie kontroluje ponad 70% rynku.

Jednocześnie Samsung przygotowuje się do produkcji układów AI5 dla Tesli. Projekt miał wejść już w etap tape-out, czyli moment, w którym ukończona dokumentacja chipu trafia do fabryki. Procesory mają powstawać w zakładzie w Taylor (USA) przy wykorzystaniu technologii 2 nm.

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Źródła zdjęć: TSMC
Źródła tekstu: NewsWorks, Wccftech, Oprac. własne