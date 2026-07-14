Telewizja i VoD

Najlepszy serial komediowy na platformie. Przebija wszystkie inne

Mając na uwadze Apple TV i najlepsze komedie, wszyscy myślimy o serialu Ted Lasoo, który zadebiutował 14 sierpnia 2020, zapisując się w historii platformy. Tymczasem, inna komedia na Apple TV, konsekwentnie i po cichu, zdobywa serca fanów, zapewniając ogrom pozytywnych emocji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:02
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Najlepszy serial komediowy na platformie. Przebija wszystkie inne
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Warto się starać. Apple TV właśnie to robi

Warto się starać, to serial komediowy, który podobnie jak Ted Lasso, zadebiutował pierwszym sezonem w 2020 roku, ale kilka miesięcy później. I od tego czasu, konsekwentnie podbija serca fanów tego gatunku. To niesamowite, że został on całkowicie zdominowany przez Teda Lasso. A przecież, w niczym mu nie ustępuje. "Warto się starać" to pięcio-sezonowy serial komediowy o młodej parze, Nikki Newman (Esther Smith) i Jasonie Rossie (Rafe Spall), którzy w pierwszej części serii starają się o dziecko, ale dowiadują się, że nie będą mogli zrealizować swojego planu. Następnie, w kolejnych częściach, towarzyszymy im z tym, jak radzą sobie z nowiną, stopniowo otwierają na możliwości adopcji oraz radzą sobie ze wzlotami i upadkami systemu adopcyjnego. Do tego dochodzą zmiany w ich związku i podejścia do rodzicielstwa.

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5 sezon - premiera 8 lipca 2026

Przez lata, "Warto się starać", stało się mocną pozycją serialową, która urosła do rangi doskonałej komedii, nie zniżając poziomu ani na chwilę. Serial wciąż udawadnia, że jest jedną z najlepszych seriali tego gatunku w streamingu, co znajduje potwierdzenie w jednomyślnej opinii widzów i krytyków. 

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"Warto się starać" to, bez dwóch zdań, najbardziej spójna komedia na Apple TV. Dostarcza rozrywki na bardzo wysokim poziomie. Najnowszy sezon zadebiutował w zeszłym tygodniu, 8 lipca 2026, i podtrzymał ten trend - mamy tu jakość i humor. A to co go łączy ze słynnym Tedem Lasso to fakt, że komedia podobnie czerpie humor z ujmujących postaci. 

Jeśli zatem, jeszcze nie oglądaliście. To już macie całkiem dobry plan na najbliższe wieczory. 

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Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, collider.com