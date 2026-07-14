Najlepszy serial komediowy na platformie. Przebija wszystkie inne

Warto się starać. Apple TV właśnie to robi

Warto się starać, to serial komediowy, który podobnie jak Ted Lasso, zadebiutował pierwszym sezonem w 2020 roku, ale kilka miesięcy później. I od tego czasu, konsekwentnie podbija serca fanów tego gatunku. To niesamowite, że został on całkowicie zdominowany przez Teda Lasso. A przecież, w niczym mu nie ustępuje. "Warto się starać" to pięcio-sezonowy serial komediowy o młodej parze, Nikki Newman (Esther Smith) i Jasonie Rossie (Rafe Spall), którzy w pierwszej części serii starają się o dziecko, ale dowiadują się, że nie będą mogli zrealizować swojego planu. Następnie, w kolejnych częściach, towarzyszymy im z tym, jak radzą sobie z nowiną, stopniowo otwierają na możliwości adopcji oraz radzą sobie ze wzlotami i upadkami systemu adopcyjnego. Do tego dochodzą zmiany w ich związku i podejścia do rodzicielstwa.