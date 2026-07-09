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Komedia jakich mało. Ekscytujące wieści na temat 5. sezonu

4. sezon uwielbianego serialu komediowego od Apple TV, już prawie puka do naszych drzwi. "Ted Lasso" zagości na naszych ekranach już 5 sierpnia 2026. Tymczasem, dyrektor Apple TV przekazał ekscytujące wieści na temat piątej części serii.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:27
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Komedia jakich mało. Ekscytujące wieści na temat 5. sezonu
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Ted Lasso już za moment. Sport z przymróżeniem oka 

Fani Teda Lasso mają podwójny powód do świętowania. Raz, że za niecały miesiąc będzie miała miejsce premiera 4. sezonu tej interesującej komedii, a dwa, że dyrektor Apple TV właśnie ujawnił ekscytujące wieści na temat sezonu 5. 

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Większość widzów była święcie przekonana, że trzeci sezon będzie oznaczał definitywny koniec nagrodzonego serialu komediowego Apple TV. A jednak premiera czwartej odsłony została zaplanowana na 5 sierpnia 2026. I już na ten moment wiemy, że będzie to coś w rodzaju reboota, w którym tytułowy bohater (grany przez Jasona Sudeikisa) obejmie stanowisko trenera żeńskiej drużyny piłkarskiej. I żeby było śmieszniej, będzie to zespół drugoligowy.

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W związku z powyższą zmianą, możemy spodziewać się nowych nazwisk w obsadzie. Ale bez obaw - nie zabraknie Hannah Waddington, Juno Temple i innych czołowych postaci, z którymi się zżyliśmy.

W wywiadzie dla Deadline, Matt Cherniss z Apple TV potwierdził także, ze Ted Lasso powróci także z piątym sezonem. Jason Sudeikis - który jest nie tylko głównym bohaterem, ale także głównym scenarzystą i showrunnerem, chce dołączyć do kolejnego sezonu. I choć sezon 5. nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, to jednak jest to na ten moment, całkiem solidna obietnica, że powstanie. I to są powody do radości.

Apple TV nie tylko science fiction stoi, ale także komediami i to tymi, nieco ambitniejszymi, "z górnej półki". Wystarczy zaznaczyć, że sam Ted Lasso zdobył w sumie 61 nominacji do nagrody Emmy w ciągu pierwszych trzech sezonów. A to już całkiem dobra miara sukcesu. Sam dyrektor Apple TV także nie szczędzi pochwał platformie:

"To wspaniale, czuję, że mamy najlepszą markę komediową w branży i że możemy przejść od "Terapii bez trzymanki", "Wdowiej Zatoki" i "Margo jest spłukana" z powrotem do "Teda Lasso" i "The Studio". Jesteśmy naprawdę w dobrej sytuacji."

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Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, screenrant.com