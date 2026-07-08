W mBanku teraz można zyskać do 1000 zł. I to do końca sierpnia

mBank z promocją

Bank obiecuje nawet do 1000 zł za otwarcie konta i aktywność. Konto będzie nas kosztowało dokładnie 0 zł, czyli nic. Nie zapłacimy ani za jego otwarcie, ani za prowadzenie. Jeśli wykonamy kartą transakcje na łączną kwotę 350 zł w miesiącu, również będzie ona dla nas darmowa. Darmowe będą także wypłaty z bankomatów w Polsce (od 300 zł) oraz wypłaty z bankomatów za granicą. Jeśli ktoś wybiera się na wakacje do innych krajów, to naprawdę się może opłacać. Za płatność BLIK-iem w sklepach i internecie także zapłacimy dokładnie 0 zł.

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Cała promocja trwa do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2026 roku. Nazywa się: "Cała naprzód - zyskuj z kontem w mBanku - edycja I". Wszystkie szczegóły bank zamieścił na swojej stronie internetowej.

Jak zyskać do 1000 zł?

Grosz do grosza, a uzbiera się spora suma. Wystarczy otworzyć eKonto do usług z kartą do końca sierpnia. Następnie, należy być aktywnym. Bank obiecuje nawet do 500 zł za samo otwarcie konta i aktywne korzystanie z karty. Klienci mogą zyskać dodatkowe 100 zł za otwarcie konta przez selfie, e-dowód lub z aplikacją mObywatel. (Należy pamiętać, że aby otworzyć konto bankowe nie można mieć zastrzeżonego numeru PESEL). Kolejne 100 zł możemy dostać za otwarcie dodatkowo konta Junior lub eKonta możliwości dla dziecka. 300 zł dostaniemy za wpływy wynagrodzenia na konto otwarte w promocji.