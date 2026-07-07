NVIDIA i Huawei mogą mieć problem. DeepSeek chce iść własną drogą

DeepSeek najwyraźniej nie zamierza wiecznie polegać na NVIDII i Huawei. Chiński start-up, który szturmem wdarł się do świata sztucznej inteligencji, pracuje nad własnym układem do obsługi modeli AI. Nie chodzi jednak o chip do trenowania nowych modeli, a rozwiązanie przeznaczone do inferencji, czyli generowania odpowiedzi dla użytkowników.

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Aktualna wycena firmy to około 52-59 miliardów dolarów

Własny akcelerator AI mógłby dać DeepSeekowi większą kontrolę nad kosztami, dostępnością sprzętu i dalszym rozwojem platformy. Według agencji Reuters projekt jest jeszcze na wczesnym etapie, ale firma miała już rozpocząć rekrutację inżynierów wyspecjalizowanych w tym temacie.

Chińczycy mają jednak przed sobą trudne zadanie. Zaprojektowanie takiego chipu to lata pracy i miliardy wydatków, zwłaszcza jeśli mowa o doprowadzeniu projektu do etapu produkcyjnego. DeepSeek musi też działać w realiach sankcji USA, które ograniczają dostęp Chin do najnowocześniejszych technologii. W praktyce oznaczać to będzie konieczność korzystania ze starszych litografii SMIC, a więc technologii wyraźnie słabszych niż u TSMC.

Jednak DeepSeek nie jest w Chinach wyjątkiem. Własne układy AI rozwijają już m.in. Alibaba i Baidu. Stawka jest wysoka, bo chodzi nie tylko o koszty, ale też o uniezależnienie się od zachodnich dostawców. DeepSeek ma przy tym coraz większe ambicje finansowe. Firma była wcześniej łączona z rundą finansowania wartą około 7 miliardów dolarów, przy wycenie sięgającej 52-59 miliardów dolarów.