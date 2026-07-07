Sprzęt

Intel szykuje wielki powrót. Tego brakowało od kilku generacji

Już pod koniec tego roku zadebiutować mają przełomowe CPU od Niebieskich. Zobaczymy nowe architektury i standardy, ale też powrót starszych rozwiązań.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:53
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Intel szykuje wielki powrót. Tego brakowało od kilku generacji
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Intel może szykować powrót funkcji, za którą część użytkowników tęskniła od lat. W nowej łatce dla jądra Linuksa pojawiła się wzmianka o procesorach Nova Lake i obsłudze AVX-512. To o tyle istotne, że ostatnią konsumencką rodziną od Niebieskich z natywnym wsparciem dla tego zestawu instrukcji była seria Rocket Lake, czyli układy Core 11. generacji.

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Skorzystają z tego głównie osoby używające PC do pracy

Sprawa wyszła przy okazji prac nad optymalizacją kodu RAID w Linuksie. Patch dodaje wariant funkcji "xor_gen()" korzystający z 512-bitowych rejestrów ZMM oraz instrukcji "vpternlogq". Na liście wspieranych platform wymieniono AMD Zen 4 i nowsze, serwerowe układy Intel Sapphire Rapids i nowsze, Rocket Lake, Nova Lake i nowsze.

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Dla przypomnienia, Intel porzucił AVX-512 po przejściu na architekturę z rdzeniami P i E w Alder Lake, ponieważ małe rdzenie nie obsługiwały tych instrukcji. Firma od dłuższego czasu przygotowuje jednak AVX10, czyli ujednolicone podejście do instrukcji wektorowych dla obu typów rdzeni.

Intel szykuje wielki powrót. Tego brakowało od kilku generacji

No dobrze, a co to oznacza w praktyce? W testach dla układu AMD Ryzena 9 9950X wspomniane optymalizacje RAID oferują od 26 do 43% wyższą wydajność porównując do AVX. Nie oznacza to oczywiście, że identyczne wyniki zobaczymy na Nova Lake, ale dobrze pokazuje, dlaczego AVX-512 nadal ma sens w zadaniach związanych z kodowaniem, AI, symulacjami, kryptografią czy obróbką dużych ilości danych.

Intel Core Ultra 7 270K Plus
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telepolis
Intel procesor CPU AVX-512 Intel Nova Lake LGA 1954 Intel Core Ultra 400S Intel Core Ultra Series 4
Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: jaykihn0@X, oprac. własne