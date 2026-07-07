Intel szykuje wielki powrót. Tego brakowało od kilku generacji

Intel może szykować powrót funkcji, za którą część użytkowników tęskniła od lat. W nowej łatce dla jądra Linuksa pojawiła się wzmianka o procesorach Nova Lake i obsłudze AVX-512. To o tyle istotne, że ostatnią konsumencką rodziną od Niebieskich z natywnym wsparciem dla tego zestawu instrukcji była seria Rocket Lake, czyli układy Core 11. generacji.

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Skorzystają z tego głównie osoby używające PC do pracy

Sprawa wyszła przy okazji prac nad optymalizacją kodu RAID w Linuksie. Patch dodaje wariant funkcji "xor_gen()" korzystający z 512-bitowych rejestrów ZMM oraz instrukcji "vpternlogq". Na liście wspieranych platform wymieniono AMD Zen 4 i nowsze, serwerowe układy Intel Sapphire Rapids i nowsze, Rocket Lake, Nova Lake i nowsze.

Dla przypomnienia, Intel porzucił AVX-512 po przejściu na architekturę z rdzeniami P i E w Alder Lake, ponieważ małe rdzenie nie obsługiwały tych instrukcji. Firma od dłuższego czasu przygotowuje jednak AVX10, czyli ujednolicone podejście do instrukcji wektorowych dla obu typów rdzeni.