Nothing Phone (4b) nowym hitem. Pozamiata w kategorii do 1500 zł

Nothing Phone (4b) to model z pogranicza niższej i średniej półki, docelowo mieszczący się w kategorii smartfonów do 1500 zł. Już wchodzi do sprzedaży.

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Nothing z nowym hitem – Phone (4b) zapowiada się fantastycznie

Obudowa Nothing Phone’a (4b) została wykonana z poliwęglanu i pokryta powłoką odporną na odciski palców, a całość spełnia normę odporności IP64, co w pełni zabezpiecza przed pyłami i chroni przed lekkim zachlapaniem. Do tego konstrukcja jest odporna na siłę zginania do 600 niutonów.

W tylnej części obudowy umieszczono ulepszony Glyph Bar z 45 diodami mini-LED o jasności sięgającej 3500 nitów, które służą do wyświetlania powiadomień, wskaźników nagrywania czy stanu ładowania. Całość mocno przypomina stylistycznie najpopularniejsze smartfony marki.

Telefon wyposażono w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,77 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz, oferujący szczytową jasność do 2000 nitów oraz obsługę HDR10+. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Za wydajność Nothing Phone’a (4b) odpowiada układ Snapdragon 6 Gen 4, solidny średniak w litografii 3 nm, który w benchmarku AnTuTu przekracza 1 mln punktów. Za kulturę pracy odpowiada komora chłodząca o powierzchni 4400 mm², utrzymująca temperaturę SoC o 2°C niższą podczas intensywnego użytkowania. Producent zapewnia, że nowy model obsługuje rozgrywkę z prędkością do 90 kl./s w grach BGMI i Call of Duty: Mobile, a także do 120 kl./s w tytułach takich jak Subway Surfers oraz League of Legends: Wild Rift.

W sekcji fotograficznej znalazł się główny aparat 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz wsparciem dla elektronicznej stabilizacji (EIS). Wykorzystuje technologię Ultra XDR, która łączy 13 klatek RAW w celu uzyskania lepszej szczegółowości w trudnych warunkach oświetleniowych. Do tego otrzymujemy 360-stopniowy czujnik światła otoczenia, a także aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz przedni 16 Mpix. Użytkownicy mogą nagrywać wideo w jakości 4K przy 30 kl./s oraz korzystać z funkcji Dual Capture, pozwalającej na jednoczesne filmowanie przednim i tylnym aparatem.

Telefon zasila bateria o pojemności 5200 mAh, która według zapewnień producenta pozwala na 22 godziny odtwarzania wideo z YouTube. Urządzenie wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 33 W, umożliwiające naładowanie połowy ogniwa w niespełna 30 minut.

Wszystkim dyryguje system Nothing OS 4.1 bazujący na Androidzie 16, wzbogacony o narzędzia z pakietu Essential AI, takie jak inteligentne wyszukiwanie czy obsługa ChatGPT. Producent zapowiedział dla tego modelu wsparcie obejmujące 3 lata aktualizacji systemu Android oraz 6 lat poprawek bezpieczeństwa.