Bank wydał pilny komunikat. Ważna usługa przestanie działać
Przyzwyczailiśmy się już do przerw weekendowych, jakie ogłaszają różne banki, ale warto mieć na uwadze, że niektóre z nich ogłaszają niedostępność także w środku tygodnia. Santander Consumer Bank właśnie poinformował swoich klientów o utrudnieniach, które nastąpią już jutro 8 lipca 2026 roku.
Santander Consumer Bank przerwa 8/9 lipca 2026
Bank poinformował klientów w osobnym komunikacie, że planuje przeprowadzić niezbędne prace serwisowe. Prace wystartują już jutro, czyli we środę i potrwają od godziny 22:00 do 2:00. Klienci banku nie skorzystają w tym czasie z infolinii. Będzie ona w tym czasie całkowicie niedostępna. Nie ma jednak co się stresować.
Co z aplikacją mobilną i bankowością internetową?
Spokojnie, tu wszystko powinno funkcjonować bez najmniejszego problemu. Większość spraw, związanych z umową i obsługą będzie można w tym czasie załatwić w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Jeśli zatem będziesz potrzebować zastrzec kartę - możesz to zrobić w bankowości elektronicznej lub zadzwonić na numer 715382200.
Santander Consumer Bank i mObywatel
Warto wspomnieć, że Santander Consumer Bank wdrożył proces, umożliwiający wzięcie kredytu z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. To sprytny ruch, ograniczający papierologię. Jest to nie tylko ułatwienie dla klientów, ale też dużo bezpieczniejsza opcja. Znika ryzyko pomyłki przy ręcznymi wpisywaniu danych. Funkcja ta wkrótce ma być dostępna także przy innych wnioskach o kredyty.
Bank ten, należący do Grupy Santander, nie zmienił się w Erste Bank, w przeciwieństwie do Santander Bank Polska.