Naciekawsza czarna komedia roku już dostępna. Włącz i baw się dobrze

"Zabawa w pochowanego 2" z Samarą Weaving i Elliah Wood

To nic innego, jak sequel jednej z najlepiej przyjętych przez widzów, czarnych komedii ostatniego czasu. Jeśli nie widzieliście w kinie, to macie okazję teraz zasiąść przed ekranami we własnym domu i odpalić na Disney+. Wszyscy ci, którzy lubią, od czasu do czasu, obejrzeć krwawe i mroczne historie, będą w siódmym niebie. Jedno jest pewne - ten film gwarantuje właśnie tego typu rozrywkę. Miłośnicy Froda Bagginsa z "Władcy Pierścieni" (Eliah Wood) będą mieli okazję napatrzeć się na aktora w nieco innym wydaniu.

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"Zabawa w pochowanego 2" - o czym opowiada?

To wręcz dosłowna kontynuacja części pierwszej hitu. Grace (Samara Weaving) budzi się w szpitalu i ku swemu zdziwieniu jest przykuta policyjnymi kajdankami do łóżka. Jak można się spodziewać - nikt nie wierzy w jej opowieści, apropos tego, co jej się przydarzyło. Ale wkrótce okaże się, że policja to jej najmniejszy problem. Po przetrwaniu śmiertlelnej gry, panna młoda i jej siostra Faith stawią czoło kolejnemu wyzwaniu - muszą uciekać przed rywalizującymi ze sobą rodzinami, które walczą o tron rady kontrolującej świat.