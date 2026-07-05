Telewizja i VoD

Naciekawsza czarna komedia roku już dostępna. Włącz i baw się dobrze

Disney+ chce aby jego widzowie dobrze się bawili, a jednocześnie przeżyli szereg silniejszych emocji. W związku z tym, przygotował na weekend interesującą nowość - horror "Zabawa w pochowanego 2". Od 3 lipca dostępny na platformie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:03
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Naciekawsza czarna komedia roku już dostępna. Włącz i baw się dobrze
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

"Zabawa w pochowanego 2" z Samarą Weaving i Elliah Wood

To nic innego, jak sequel jednej z najlepiej przyjętych przez widzów, czarnych komedii ostatniego czasu. Jeśli nie widzieliście w kinie, to macie okazję teraz zasiąść przed ekranami we własnym domu i odpalić na Disney+. Wszyscy ci, którzy lubią, od czasu do czasu, obejrzeć krwawe i mroczne historie, będą w siódmym niebie. Jedno jest pewne - ten film gwarantuje właśnie tego typu rozrywkę. Miłośnicy Froda Bagginsa z "Władcy Pierścieni" (Eliah Wood) będą mieli okazję napatrzeć się na aktora w nieco innym wydaniu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

"Zabawa w pochowanego 2" - o czym opowiada?

To wręcz dosłowna kontynuacja części pierwszej hitu. Grace (Samara Weaving) budzi się w szpitalu i ku swemu zdziwieniu jest przykuta policyjnymi kajdankami do łóżka. Jak można się spodziewać - nikt nie wierzy w jej opowieści, apropos tego, co jej się przydarzyło. Ale wkrótce okaże się, że policja to jej najmniejszy problem. Po przetrwaniu śmiertlelnej gry, panna młoda i jej siostra Faith stawią czoło kolejnemu wyzwaniu - muszą uciekać przed rywalizującymi ze sobą rodzinami, które walczą o tron rady kontrolującej świat. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor LG 65C5ELB 65" OLED 4K 144Hz VRR WebOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 + Soundbar LG S95TR Czarny 9.1.5-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K, HDMI ARC, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, AirPlay2
Telewizor LG 65C5ELB 65" OLED 4K 144Hz VRR WebOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 + Soundbar LG S95TR Czarny 9.1.5-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K, HDMI ARC, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, AirPlay2
0 zł
10998 zł - najniższa cena
Kup teraz 10998 zł
Telewizor LG 43QNED7EB3C 43" MINILED 4K WebOS TV
Telewizor LG 43QNED7EB3C 43" MINILED 4K WebOS TV
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Telewizor LG OLED48B65LA 48" 4K 120 Hz WebOS TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor LG OLED48B65LA 48" 4K 120 Hz WebOS TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Widowisko, którego reżyserem jest Matt Bettinelli-Olpin, to kontynuacja lubianego horroru z 2019 roku. Film, to pewnego rodzaju ewenemet. Jest chwalony za walory rozrywkowe , akcję i świetne zakończenie. 

Głośnik Bluetooth Bose
Image
telepolis
horrory Premiera na Disney + disney+
Źródła zdjęć: 20th Century Studios Polska
Źródła tekstu: Disney+