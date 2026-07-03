Kiedyś Wiedźmin, teraz Holmes. Netflix dał mu drugie życie, ale w cieniu

Idealne wakacyjne kino. I to z kanapy

Film z Cavillem, pojawił się na Netflixie 1 lipca i w momencie zrobiło się o nim głośno. O trzeciej części serii "Enola Holmes 3" nie przestaje się mówić na całym świecie. Kto zatem nie ma jeszcze planów na weekend, a chętnie obejrzałby coś przygodowego, powinien odpalić Netflixa. Cavill, którego większość widzów kojarzy z przygód Wiedźmina, gra tam najsłynniejszego detektywa w historii - Sherlocka Holmesa. Wraz z Millie Bobby Brown tworzą całkiem zgrany duet aktorski.

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Ale tym razem historia jest nietypowa - nie gra on pierwszych skrzypiec, ale ustępuje miejsca swojej młodszej siostrze, Enoli ( w tej roli znana ze "Stranger Things" Millie Bobby Brown). Recenzje "Enoli Holmes 3" już zaczynają napływać ze wszystkich stron i trzeba przyznać, że film uchodzi za całkiem niezły i trzymający przed ekranem. Kawał solidnej rozrywki na wakacyjny wieczór. Ale co się dziwić, wszak mamy tu naprawdę kumulację rozmaitych perypetii - Enola udaje się do ołtarza, a sam Sherlock Holmes zostaje porwany.

Trzecia część ma być ostatnią