Nadciąga nowy Crysis? Ta gra wymaga aż 64 GB pamięci RAM

Cinder City to nadchodząca gra studia Big Fire Games. Mówimy o sieciowej, taktycznej strzelance MMO z otwartym światem, osadzonej w upadłym Seulu. Produkcja była wcześniej znana jako "Project LLL", powstaje na Unreal Engine 5 i ma łączyć filmową oprawę, walkę z perspektywy trzeciej osoby, misje fabularne, aktywności poboczne oraz kooperacyjne starcia w świecie pełnym mutantów, wrogich frakcji i wielkich zagrożeń.

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Premiera jeszcze w tym roku, ale konkretnej daty brak

Gra otrzymała już własną kartę na Steamie, a wraz z nią pierwsze oficjalne wymagania sprzętowe dla PC. I to właśnie one zwracają największą uwagę. Nie przez kartę graficzną, nie przez procesor, a przez pamięć RAM. Do uruchomienia Cinder City potrzebne mają być co najmniej 32 GB RAMu, natomiast w zalecanej konfiguracji pojawia się aż 64 GB.

W drugim przypadku twórcy wskazują dodatkowo procesor Intel Core i7-12700 albo AMD Ryzen 7 7800X3D i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060. I właśnie ten ostatni element jest mocno zastanawiający. To całkiem współczesne GPU, ale ze średniego segmentu, więc zestawienie jej z tak wysokim zapotrzebowaniem na RAM wygląda nietypowo.

Na razie nie wiadomo, do jakiej rozdzielczości, ustawień graficznych i FPS odnoszą się podane wymagania. Warto jednak przypomnieć, że to nie pierwsza gra, która jest tak ramożerna - podobne wartości pojawiły się m.in. w tragicznie zoptymalizowanym Escape from Tarkov oraz Seafarer: The Ship Sim. O sugerowanie 64 GB pokusił się również Microsoft Flight Simulator 2024, ale nie była to rekomendowana, a "idealna" konfiguracja.