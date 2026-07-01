ZUS ogłosił nowe zasady od 1 lipca. Dotyczą tysięcy Polaków

Nie od dzisiaj wiadomo, że papierologia w polskich urzędach potrafi być męcząca i myląca. Dlatego każda informacja o uproszczeniu procedur jest na wagę złota. Właśnie takimi wieściami pochwalił się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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ZUS: będzie łatwiej

Zmiany weszły w życie od 1 lipca 2026 roku. Zdaniem ZUS-u nowe zasady składania wniosków o zasiłki są prostsze.

Od 1 lipca 2026 r. wchodzą w życie zmiany, które upraszczają sposób przekazywania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Sposób składania tych dokumentów zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku – ZUS czy pracodawca – płatnik składek. informuje ZUS.

Sposób składania wniosku uzależniony jest od tego, kto wypłaca zasiłek. Jeśli płatnik składek (pracodawca), to do wyboru ma dwa sposoby: papierowy w formie pisemnej i własnoręcznym podpisem oraz elektroniczny, za pośrednictwem wewnętrznych systemów, poczty elektronicznej lub skan dokumentu.

Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, to wniosek musi złożyć osoba ubezpieczona. W takim wypadku do wyboru jest ponownie albo wersja papierowa z własnoręcznym podpisem, albo w formie dokumentu elektronicznego na PUE/eZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. W tym drugim przypadku wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo podpisem udostępnionym przez ZUS.

Wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku, które płatnik składek przekaże do ZUS w formie dokumentu elektronicznego (czyli np. przez portal eZUS), będą uznawane za tak samo ważne i skutecznie prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez osobę ubezpieczoną. dodaje ZUS.