Fintech

Pierwszy taki bankomat w Polsce. To efekt umowy z Pekao

W Polsce stanął pierwszy bankomat, a w sumie to recykler tej firmy. To efekt podpisanej w zeszłym roku umowy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:01
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Pierwszy taki bankomat w Polsce. To efekt umowy z Pekao
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Japońska firma Hitachi postawiła w Polsce pierwszy swój bankomat, a tak naprawdę to recykler, czyli urządzenie, które pozwala zarówno na wypłaty, jak i wpłaty.

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Pierwszy bankomat Hitachi

Maszyna stanęła w jednym z oddziałów Banku Pekao w Warszawie. Jest to efekt podpisanego w zeszłym roku porozumienia. Partnerem w całym przedsięwzięciu była firma Auriga Polska, która dostarczyła oprogramowanie do bankomatu.

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Dla Hitachi to ważny krok. To początek planowanej ekspansji na europejskim rynku, a Polska jest pierwszym krajem Starego Kontynentu, w którym pojawiła się maszyna japońskiej firmy.

Dla nas ten projekt stanowi kluczowy krok w dalszej intensywnej ekspansji na polskim rynku oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.

powiedział Tadeusz Woszczyński, dyrektor generalny CEE, Hitachi Europe Ltd.

Z kolei dla Banku Pekao to możliwość dywersyfikacji dostawców, co daje większą elastyczność i odporność operacyjną. 

Wdrożenie urządzenia do recyklingu to nie tylko instalacja nowego sprzętu, ale także zmiana sposobu zarządzania gotówką w oddziale. Pozwala nam to ograniczyć transporty, szybciej reagować na potrzeby klientów oraz lepiej wykorzystywać dostępne zasoby. Projekt z firmą Hitachi był złożonym przedsięwzięciem operacyjnym, wymagającym ścisłej koordynacji działań technologicznych i logistycznych.

powiedział Łukasz Szary, dyrektor Centrum Usług Korporacyjnych i Operacyjnych w Banku Pekao S.A.
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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Cashless.pl