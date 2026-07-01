Pierwszy taki bankomat w Polsce. To efekt umowy z Pekao
W Polsce stanął pierwszy bankomat, a w sumie to recykler tej firmy. To efekt podpisanej w zeszłym roku umowy.
Japońska firma Hitachi postawiła w Polsce pierwszy swój bankomat, a tak naprawdę to recykler, czyli urządzenie, które pozwala zarówno na wypłaty, jak i wpłaty.
Pierwszy bankomat Hitachi
Maszyna stanęła w jednym z oddziałów Banku Pekao w Warszawie. Jest to efekt podpisanego w zeszłym roku porozumienia. Partnerem w całym przedsięwzięciu była firma Auriga Polska, która dostarczyła oprogramowanie do bankomatu.
Dla Hitachi to ważny krok. To początek planowanej ekspansji na europejskim rynku, a Polska jest pierwszym krajem Starego Kontynentu, w którym pojawiła się maszyna japońskiej firmy.
Dla nas ten projekt stanowi kluczowy krok w dalszej intensywnej ekspansji na polskim rynku oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.
Z kolei dla Banku Pekao to możliwość dywersyfikacji dostawców, co daje większą elastyczność i odporność operacyjną.
Wdrożenie urządzenia do recyklingu to nie tylko instalacja nowego sprzętu, ale także zmiana sposobu zarządzania gotówką w oddziale. Pozwala nam to ograniczyć transporty, szybciej reagować na potrzeby klientów oraz lepiej wykorzystywać dostępne zasoby. Projekt z firmą Hitachi był złożonym przedsięwzięciem operacyjnym, wymagającym ścisłej koordynacji działań technologicznych i logistycznych.