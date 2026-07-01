Pierwszy taki bankomat w Polsce. To efekt umowy z Pekao

Japońska firma Hitachi postawiła w Polsce pierwszy swój bankomat, a tak naprawdę to recykler, czyli urządzenie, które pozwala zarówno na wypłaty, jak i wpłaty.

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Pierwszy bankomat Hitachi

Maszyna stanęła w jednym z oddziałów Banku Pekao w Warszawie. Jest to efekt podpisanego w zeszłym roku porozumienia. Partnerem w całym przedsięwzięciu była firma Auriga Polska, która dostarczyła oprogramowanie do bankomatu.

Dla Hitachi to ważny krok. To początek planowanej ekspansji na europejskim rynku, a Polska jest pierwszym krajem Starego Kontynentu, w którym pojawiła się maszyna japońskiej firmy.

Dla nas ten projekt stanowi kluczowy krok w dalszej intensywnej ekspansji na polskim rynku oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. powiedział Tadeusz Woszczyński, dyrektor generalny CEE, Hitachi Europe Ltd.

Z kolei dla Banku Pekao to możliwość dywersyfikacji dostawców, co daje większą elastyczność i odporność operacyjną.