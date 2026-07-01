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Fujifilm wie, co robi. Aparaty jednorazowe powracają

Wygląda na to, że pokolenie Gen Z pokochało prostotę starych rozwiązań. Na to wskazuje najnowsza zapowiedź japońskiego giganta na rynku fotografii.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:03
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Fujifilm wie, co robi. Aparaty jednorazowe powracają
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Smartfony robią zdjęcia szybciej, wygodniej i praktycznie bez limitu. A mimo to Fujifilm ma bardzo dobry powód, by dalej rozwijać aparaty jednorazowe. Linia QuickSnap kończy właśnie 40 lat i nadal cieszy się sporą popularnością, a więc producent dorzuca do niej dwa nowe modele: QuickSnap Black and White oraz QuickSnap Active.

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Sugerowane ceny ustalono na około 85 i 95 złotych

Pierwsza z nowości przeznaczona jest do czarno-białych zdjęć. W środku znalazła się klisza ISO 400 135, która ma zapewniać wyraźny kontrast, przyjemne przejścia tonalne i charakterystyczne ziarno. Aparat ma wbudowaną lampę błyskową o zasięgu 3 metrów, osobny przełącznik flesza oraz standardowy limit 27 zdjęć. Co ważne, film można wywołać w procesie C-41, więc użytkownik nie musi szukać wyspecjalizowanego zakładu.

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W przypadku Fujifilm QuickSnap Active producent stawia na wycieczki, plażę, kajaki, basen i sytuacje, w których zwykły aparat szybko zacząłby prosić o litość. Konstrukcja jest wodoodporna do głębokości około 10 metrów, ma ochronną obudowę i pasek na nadgarstek. W środku umieszczono kolorowy film ISO 800 135, również z 27 klatkami. Lampy błyskowej tu nie ma, co przy sprzęcie przeznaczonym głównie do zdjęć na zewnątrz i pod wodą nie powinno dziwić.

Fujifilm wie, co robi. Aparaty jednorazowe powracają

Opisywane urządzenia mają trafić do sprzedaży jesienią 2026 roku. Sugerowany ustalono na 22,90 i 24,75 dolara, czyli około 85 i 95 złotych. Niestety, nie podano jeszcze oficjalnych MSRP na Europę.

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Źródła zdjęć: Fujifilm
Źródła tekstu: Fujifilm, oprac. własne