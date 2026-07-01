Nie tylko PlayStation. Microsoft też chce zrezygnować z płyt

Microsoft może pójść tą samą drogą co Sony, które zapowiedziało dzisiaj całkowitą rezygnację z fizycznych nośników. Według branżowych źródeł następna generacja Xboksa, znana obecnie jako Project Helix, ma być konsolą w pełni cyfrową, a więc pozbawioną napędu na płyty.

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Chodzi o pieniądze i likwidację rynku wtórnego

Z wcześniejszych informacji wynika, że Microsoft chce mocniej połączyć świat konsol i PC, opierając sprzęt na układach AMD oraz ekosystemie Windowsa i Xboksa. W takim układzie brak napędu nie byłby wielkim zaskoczeniem. Na komputerach fizyczne wydania gier od dawna są marginesem, a konsole coraz szybciej zmierzają w tę samą stronę.

Problemem pozostaje jednak biblioteka graczy, którzy przez lata kupowali gry w pudełkach. Tu Microsoft ma własny pomysł - podobno testowano funkcję disc-to-digital, która pozwalałaby przypisać grę z płyty do konta. Nie byłaby to jednak zwykła cyfrowa kopia, ale szczegóły poznają niejawne.

Skąd w ogóle taka decyzja najpierw u Sony, a teraz prawdopodobnie Microsoftu? Jak zwykle chodzi o pieniądze. Odpada koszt napędu przy produkcji konsoli, a cyfrowa dystrybucja jest znacznie prostsza i tańsza. Najważniejszym powodem wydaje się być jednak zlikwidowanie rynku wtórnego, co wyeliminuje tanie granie.