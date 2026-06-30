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Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Szukasz komputera do gier? Wydajnej stacji roboczej? A może taniego sprzętu do internetu? Nie ma znaczenia ile chcesz wydać, z naszymi polecanymi zestawami komputerowymi na lipiec 2026 znajdziesz coś dla siebie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 30 CZE 2026
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Telepolis.pl
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026
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Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas głównie wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, jest płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z HDD, oferując już tylko SSD. Wszystkie proponowane PC wspierają system operacyjny Microsoft Windows 11.

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Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon czy Intel ARC. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza, gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w zestawach starszych generacji. Wszystkie zestawy są komponowane w taki sposób, by umożliwić prostą modernizację w przyszłości.

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Jeśli komuś zależy na najlepszym stosunku cena-wydajność warto sięgać, póki to jeszcze możliwe, po nieco starsze modele oraz egzemplarze używane. Zwłaszcza w przypadku pamięci RAM czy kart graficznych, których ceny zwariowały. Nośniki półprzewodnikowe najlepiej kupować nowe.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Zestaw komputerowy do 1050 zł (AMD)

To najtańszy zestaw komputerowy w naszym poradniku, który złożony został całkowicie z nowych części, dostępnych w sklepach i objętych gwarancją. Nie jest to demon wydajności, ale poradzi sobie z przeglądaniem internetu, konsumpcją treści i pracą biurową. Co najważniejsze, ma duże możliwości taniej modernizacji w przyszłości - warto rozszerzyć RAM do 16 GB.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 3 3200G 269 zł
Płyta główna ASRock A520M-HDV 200 zł
Pamięci RAM PNY Performance 8 GB 3200 MHz CL 22 229 zł
Karta graficzna Zintegrowana w procesorze  
Dysk ADATA SU650 256 GB 185 zł
Zasilacz Chieftec Smart 500 W 80+ 149 zł
    1052 zł
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Zestaw komputerowy do 2900 zł (AMD)

To pierwsza maszyna, którą można nazwać "gamingową". Wszystko za sprawą dedykowanej karty graficznej. Tak czy siak, procesor z 8 rdzeniami i 16 wątkami na bazie starej architektury to w 2026 roku raczej propozycja tylko dla osób, które ogrywają tytuły sprzed lat albo czerpią radość z produkcji niezależnych, a nie dla fanów wymagających gier AAA.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 7 5700 549 zł
Płyta główna ASRock A520M-HDV 200 zł
Pamięci RAM Patriot Viper Steel DDR4 16 GB 3200 MHz CL 16 499 zł
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5050 Dual OC 8 GB 1159 zł
Dysk PNY CS1030 500 GB 309 zł
Zasilacz Endorfy Vero L6 550 W 80 PLUS Bronze 219 zł
    2935 zł
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Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Zestaw komputerowy do 3600 zł (Intel)

Wydając kilkaset złotych więcej, dostajemy procesor z mocniejszym pojedynczym wątkiem, większa liczbą rdzeni oraz o około 30% wydajniejszą kartę graficzną. Co to oznacza? Zestaw poradzi sobie z grami o lepszej grafice i po prostu posłuży dłuższy czas. Nadal nie jest to jakiś potwór, a bardziej solidna podstawa do modernizacji w przyszłości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę bardziej rozbudowaną i lepiej wyposażoną płytę główną.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core i5‑14400F 759 zł
Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 359 zł
Pamięci RAM G.SKILL Aegis DDR4 16 GB 3600 MHz CL 16 549 zł
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5060 Dual 8 GB 1399 zł
Dysk PNY CS1030 500 GB 309 zł
Zasilacz Endorfy Vero L6 550 W 80 PLUS Bronze 219 zł
    3594 zł
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Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Zestaw komputerowy do 4300 zł (Intel)

Ten PC pozwoli już na zabawę w najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD bez konieczności wybierania niskiego profilu w ustawieniach gry, a okolice średnio-wysokiego. Wszystko dzięki wydajniejszym modułom RAM oraz karcie graficzenej z 16 GB VRAM, coraz łapczywiej konsumowaną przez gry AAA. Do tego dochodzi mocniejszy zasilacz.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core Ultra 5 225F 625 zł
Płyta główna ASRock B860M-H2 399 zł
Pamięci RAM PNY DDR5 16 GB 4800 MHz CL 40 649 zł
Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16 GB 1839 zł
Dysk Crucial E100 1 TB 509 zł
Zasilacz ENDORFY Vero L6 650 W 80 PLUS Bronze 249 zł
    4297 zł
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Zestaw komputerowy do 5750 zł (Intel)

Sięgamy wreszcie po 32 GB pamięci RAM, a prócz tego dostajemy mocniejszy CPU i kilka udogodnień jak modularny zasilacz o wyższej mocy i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold, lepiej wyposażoną płytę główną czy wydajniejszy SSD. Dedykowane chłodzenie zapewni cichszą pracę PC.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core Ultra 5 245KF  699 zł
Płyta główna GIGABYTE B860M D3HP  509 zł
Pamięci RAM Crucial PRO OC DDR5 32 GB 6000 MHz CL 36 1549 zł
Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB 1869 zł
Dysk PNY CS2140 1 TB 559 zł
Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 419 zł
Chłodzenie ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
    5753 zł
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Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Zestaw komputerowy do 6700 zł (AMD)

Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D to najtańszy przedstawiciel generacji na architekturze AMD Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache. Oferuje on 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem do 4,5 GHz. Debiutował pod koniec 2025 roku i korzysta z przyszłościowej platformy z gniazdem AMD AM5. 32 GB wydajnej pamięci RAM DDR5 wystarczy do wszystkich gier AAA w najbliższych latach. I to z działającym w tle Discordem, Steamem czy przeglądarką.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D 899 zł
Płyta główna ASRock B650M Pro RS 519 zł
Pamięci RAM Crucial PRO OC DDR5 32 GB 6000 MHz CL 36 1549 zł
Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2599 zł
Dysk PNY CS2140 1 TB 559 zł
Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 419 zł
Chłodzenie ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
    6693 zł
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Zestaw komputerowy do 7300 zł (Intel)

Intel Core Ultra 7 270K Plus to procesor z marca 2026 roku. Mowa o 24 rdzeniach i 24 wątkach z zegarem do 5,5 GHz, w którym sporo usprawniono. Co więcej jest on odblokowany, a więc entuzjaści mogą pokusić się o OC. To porządny CPU nie tylko do gier, ale i pracy oraz AI za sprawą układu NPU.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus 1239 zł
Płyta główna GIGABYTE Z890M Gaming X 785 zł
Pamięci RAM Crucial PRO OC DDR5 32 GB 6000 MHz CL 36 1549 zł
Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2599 zł
Dysk PNY CS2140 1 TB 559 zł
Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 419 zł
Chłodzenie ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
    7299 zł
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Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Zestaw komputerowy do 8100 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najlepszych układów dla graczy. Co prawda oferuje "tylko" 8 rdzeni i 16 wątków, ale pierwsze skrzypce gra aż 96 MB pamięci L3. Płyta główna z gniazdem AM5 stwarza też pole do modernizacji w przyszłości. Osoby, którym zależy na cichej pracy komputera mogą rozważyć dopłacenie do chłodzenia wodnego jak Arctic Liquid Freezer III.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 1449 zł
Płyta główna GIGABYTE X870 Eagle WiFi7 819 zł
Pamięci RAM Crucial PRO OC DDR5 32 GB 6000 MHz CL 36 1549 zł
Karta graficzna XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16 GB 2999 zł
Dysk Kingston KC3000 1 TB 719 zł
Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 419 zł
Chłodzenie ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
    8103 zł
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Zestaw komputerowy do 9500 zł (Intel)

Ponownie wracamy do rodziny Intel Arrow Lake Refresh, ale tym razem parujemy ją z najnowszą kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Tym samym bez różnicy czy jesteście zapalonymi graczami strategii, sandboxów czy może potrzebujecie maszyny do wymagającej pracy - ta konfiguracja sprzętowa się świetnie do tego nadaje.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus 1239 zł
Płyta główna GIGABYTE Z890M Gaming X 785 zł
Pamięci RAM Crucial PRO OC DDR5 32 GB 6000 MHz CL 36 1549 zł
Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB 4159 zł
Dysk Kingston KC3000 1 TB 719 zł
Zasilacz Seasonic Focus GX-850 850 W 80 PLUS Gold 649 zł
Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 399 zł
    9499 zł
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Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Zestaw komputerowy do 10 000 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 9800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor, który debiutował na rynku w listopadzie 2024. Za sprawą najnowszej architektury AMD Zen5 oraz ogromnej pamięci podręcznej jest to aktualnie najwydajniejsza propozycja do gier. Osoby szukające komputera do pracy, zwłaszcza zadań wielowątkowych, powinny jednak skierować wzrok w stronę Intela. AMD Ryzen 9000X3D to CPU typowo gamingowe.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 1649 zł
Płyta główna GIGABYTE X870 Eagle WiFi7 819 zł
Pamięci RAM Crucial PRO OC DDR5 32 GB 6000 MHz CL 36 1549 zł
Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB 4159 zł
Dysk Kingston KC3000 1 TB 719 zł
Zasilacz Seasonic Focus GX-850 850 W 80 PLUS Gold 649 zł
Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 399 zł
    9943 zł
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Zestaw komputerowy do 28 000 zł (Intel)

Tutaj popuściliśmy wodzę fantazji, ale nadal pamiętając o dobrym stosunku wydajności i jakości, względem ceny. W efekcie otrzymujemy najmocniejszą konsumencką kartę graficzną na rynku, najwydajniejszy procesor Intela 14. generacji, 64 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 oraz SSD M.2 NVMe 2 TB. Sięgnęliśmy również po bardziej rozbudowaną płytę główną i dużo mocniejszy zasilacz, oferujący 10 lat gwarancji.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core i9-14900KF 1855 zł
Płyta główna ASUS Prime Z790-A WiFi 1259 zł
Pamięci RAM PATRIOT Viper Venom DDR5 64 GB 6000 MHz CL 36 3099 zł
Karta graficzna Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC 32 GB 18 999 zł
Dysk Kingston KC3000 2 TB 1299 zł
Zasilacz Fractal Ion 3 Gold 1000 W 699 zł
Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 399 zł
    27 609 zł
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Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Polecane obudowy komputerowe

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas ma inny gust, a więc trudno do każdego zestawu zaproponować obudowę, która odpowiadałaby wszystkim. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dodatkową listę samych obudów. Do wyboru są konstrukcje od różnych producentów i w szerokim zakresie cen. Oczywiście nie warto łączyć najtańszego zestawu z najdroższą obudową i vice versa.

Model Cena
Darkflash A290 99 zł
Fury Shobo SH4F RGB 175 zł
Endorfy Regnum 400 Air 209 zł
Genesis Irid 505 229 zł
Fractal Design POP Air Solid 309 zł
be quiet! Pure Base 500DX 375 zł
NZXT H6 Flow 415 zł
Fractal Design Torrent Compact RGB TG 555zł
Fractal North XL TG 649 zł
Phanteks NV7 ARGB 799 zł
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Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na lipiec 2026

Polecane chłodzenia procesora

Chłodzenie procesora to element, na którym początkowo można trochę zaoszczędzić. Większość CPU od AMD i Intela dostaje podstawowy cooler w zestawie - wyjątkiem są procesory do podkręcania. Nie jest on ani wydajny, ani cichy, ale ma dwa plusy - jest "za darmo" oraz zmieści się w prawie każdej "skrzynce". Trzeba bowiem pamiętać, że wysokość coolera trzeba dopasować względem szerokości obudowy. Dodatkowo tutaj w dużej mierze decyduje gust, bo niektórzy z Was mogą szukać prostych konstrukcji, a inni RGB LED.

Model Cena
Endorfy Spartan 5 MAX 69 zł
Endorfy Fera 5 99 zł
ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB 199 zł
Thermalright Frost Spirit 140 215 zł
Arctic Liquid Freezer III 280 mm 309 zł
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 399 zł
be quiet! Dark Rock Pro 5 419 zł
Noctua NH-D15 449 zł
Noctua NH-D15 G2 629 zł
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Polecane monitory do pracy i gier

Na koniec postanowiliśmy zaproponować Wam jeszcze kilka monitorów - zarówno tych zwykłych, "biurowych", jak i skierowanych stricte do graczy - z wysoką częstotliwością odświeżania i niskim czasem reakcji. Do wyboru są różne przekątne, rozdzielczości i segmenty cenowe tak by każdy mógł znaleźć coś na swoją kieszeń:

Model Cena
Xiaomi A24i (24", FHD, 60 Hz) 359 zł
Samsung Odyssey G3 (27", FHD, 180 Hz) 569 zł
Philips Evnia 27M2N5500 (27", QHD, 180 Hz) 779 zł
iiyama G-Master GB2791QSU-B1 (27", QHD, 320 Hz) 1169 zł
Dell S2725QS (27", 4K, 120 Hz) 1249 zł
LG UltraGear 27GX704A-B (27", QHD, 240 Hz, OLED) 1649 zł
LG UltraGear 32GS95UV-B (31,5", 4K, 240 Hz, OLED) 3899 zł
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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis, Shutterstock, Fractal