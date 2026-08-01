Poradniki

Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Szukasz komputera do gier? Wydajnej stacji roboczej? A może taniego sprzętu do internetu? Nie ma znaczenia, ile chcesz wydać, z naszymi polecanymi zestawami komputerowymi na sierpień 2026 znajdziesz coś dla siebie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas głównie wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, jest płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z HDD, oferując już tylko SSD. Wszystkie proponowane PC wspierają system operacyjny Microsoft Windows 11.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon czy Intel ARC. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w zestawach starszych generacji. Wszystkie zestawy są komponowane w taki sposób, by umożliwić prostą modernizację w przyszłości.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer NTT ProDesk ZKO-R34-TE4H R5-3400G 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer NTT ProDesk ZKO-R34-TE4H R5-3400G 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
2349.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2349.99 zł
Komputer ACER Aspire XC-1785 i5-14400 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer ACER Aspire XC-1785 i5-14400 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Komputer MAD DOG Powered by Gigabyte C102-I02WB16WH i5-14400F 16GB RAM 1TB SSD Radeon RX7600 Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer MAD DOG Powered by Gigabyte C102-I02WB16WH i5-14400F 16GB RAM 1TB SSD Radeon RX7600 Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999.99 zł
Advertisement

Jeśli komuś zależy na najlepszym stosunku cena-wydajność warto sięgać, póki to jeszcze możliwe, po nieco starsze modele oraz egzemplarze używane. Zwłaszcza w przypadku pamięci RAM czy kart graficznych, których ceny zwariowały. Nośniki półprzewodnikowe najlepiej kupować nowe.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie do producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Zestaw komputerowy do 1000 zł (AMD)

To najtańszy zestaw komputerowy w naszym poradniku, który złożony został całkowicie z nowych części, dostępnych w sklepach i objętych gwarancją. Nie jest to demon wydajności, ale poradzi sobie z przeglądaniem internetu, konsumpcją treści i pracą biurową. Co najważniejsze, ma duże możliwości taniej modernizacji w przyszłości - warto rozszerzyć RAM do 16 GB.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 3 3200G 269 zł
Płyta główna GIGABYTE A520M K V2 195 zł
Pamięci RAM PNY Performance 8 GB 3200 MHz CL 22 189 zł
Karta graficzna Zintegrowana w procesorze  
Dysk PNY CS900 250 GB 179 zł
Zasilacz Chieftec Smart 500 W 80+ 155 zł
    987 zł
Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 2800 zł (AMD)

To pierwsza maszyna, którą można nazwać "gamingową". Wszystko za sprawą dedykowanej karty graficznej. Tak czy siak, procesor z 8 rdzeniami i 16 wątkami na bazie starej architektury to w 2026 roku raczej propozycja tylko dla osób, które ogrywają tytuły sprzed lat albo czerpią radość z produkcji niezależnych, a nie dla fanów wymagających gier AAA.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 7 5700 549 zł
Płyta główna GIGABYTE A520M K V2 195 zł
Pamięci RAM GOODRAM IRDM PRO DDR4 16 GB 3200 MHz CL 18 459 zł
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5050 Dual OC 8 GB 1099 zł
Dysk PNY CS1030 500 GB 309 zł
Zasilacz Endorfy Vero L6 550 W 80 PLUS Bronze 215 zł
    2826 zł
Pokaż więcej
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Zestaw komputerowy do 3500 zł (Intel)

Wydając kilkaset złotych więcej, dostajemy procesor z mocniejszym pojedynczym wątkiem, większa liczbą rdzeni oraz o około 30% wydajniejszą kartę graficzną. Co to oznacza? Zestaw poradzi sobie z grami o lepszej grafice i po prostu posłuży dłuższy czas. Nadal nie jest to jakiś potwór, a bardziej solidna podstawa do modernizacji w przyszłości. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę bardziej rozbudowaną i lepiej wyposażoną płytę główną.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core i5‑14400F 749 zł
Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 359 zł
Pamięci RAM G.SKILL Aegis DDR4 16 GB 3600 MHz CL 16 519 zł
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5060 Dual OC 8 GB 1379 zł
Dysk PNY CS1030 500 GB 309 zł
Zasilacz Endorfy Vero L6 550 W 80 PLUS Bronze 215 zł
    3530 zł
Pokaż więcej
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Zestaw komputerowy do 4600 zł (Intel)

Ten PC pozwoli już na zabawę w najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD bez konieczności wybierania niskiego profilu w ustawieniach gry, a okolice średnio-wysokiego. Wszystko dzięki wydajniejszym modułom RAM oraz karcie graficznej z 16 GB VRAM, coraz łapczywiej konsumowaną przez gry AAA. Do tego dochodzi mocniejszy zasilacz.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core Ultra 5 225F 599 zł
Płyta główna ASRock B860M-H2 399 zł
Pamięci RAM PNY DDR5 16 GB 4800 MHz CL 40 799 zł
Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9060 XT Pure 16 GB 1929 zł
Dysk Crucial E100 1 TB 599 zł
Zasilacz ENDORFY Vero L6 650 W 80 PLUS Bronze 259 zł
    4585 zł
Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 5900 zł (Intel)

Sięgamy wreszcie po 32 GB pamięci RAM, a prócz tego dostajemy mocniejszy CPU i kilka udogodnień jak modularny zasilacz o wyższej mocy i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold, lepiej wyposażoną płytę główną czy wydajniejszy SSD. Dedykowane chłodzenie zapewni cichszą pracę PC.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core Ultra 5 245KF  679 zł
Płyta główna GIGABYTE B860M D3HP  549 zł
Pamięci RAM Kingston Fury Beast DDR5 32 GB 5600 MHz CL 40 1569 zł
Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9060 XT Pure 16 GB 1929 zł
Dysk PNY CS2140 1 TB 649 zł
Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 419 zł
Chłodzenie ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
    5943 zł
Pokaż więcej
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Zestaw komputerowy do 6800 zł (AMD)

Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D to najtańszy przedstawiciel generacji na architekturze AMD Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache. Oferuje on 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem do 4,5 GHz. Debiutował pod koniec 2025 roku i korzysta z przyszłościowej platformy z gniazdem AMD AM5. 32 GB wydajnej pamięci RAM DDR5 wystarczy do wszystkich gier AAA w najbliższych latach. I to z działającym w tle Discordem, Steamem czy przeglądarką.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D 939 zł
Płyta główna ASRock B650M Pro RS 509 zł
Pamięci RAM Kingston Fury Beast DDR5 32 GB 5600 MHz CL 40 1569 zł
Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2549 zł
Dysk PNY CS2140 1 TB 649 zł
Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 419 zł
Chłodzenie ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
    6783 zł
Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 7400 zł (Intel)

Intel Core Ultra 7 270K Plus to procesor z marca 2026 roku. Mowa o 24 rdzeniach i 24 wątkach z zegarem do 5,5 GHz, w którym sporo usprawniono. Co więcej jest on odblokowany, a więc entuzjaści mogą pokusić się o OC. To porządny CPU nie tylko do gier, ale i pracy oraz AI za sprawą układu NPU.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus 1319 zł
Płyta główna GIGABYTE Z890M Gaming X 759 zł
Pamięci RAM Kingston Fury Beast DDR5 32 GB 5600 MHz CL 40 1569 zł
Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2549 zł
Dysk PNY CS2140 1 TB 649 zł
Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 419 zł
Chłodzenie ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
    7413 zł
Pokaż więcej
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Zestaw komputerowy do 8400 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najlepszych układów dla graczy. Co prawda oferuje "tylko" 8 rdzeni i 16 wątków, ale pierwsze skrzypce gra aż 96 MB pamięci L3. Płyta główna z gniazdem AM5 stwarza też pole do modernizacji w przyszłości. Osoby, którym zależy na cichej pracy komputera mogą rozważyć dopłacenie do chłodzenia wodnego jak Arctic Liquid Freezer III.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 1399 zł
Płyta główna GIGABYTE X870 Eagle WiFi7 959 zł
Pamięci RAM Kingston Fury Beast DDR5 32 GB 5600 MHz CL 40 1569 zł
Karta graficzna XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16 GB 2999 zł
Dysk Kingston KC3000 1 TB 869 zł
Zasilacz MSI MAG A850GL 850 W 80 PLUS Gold 419 zł
Chłodzenie ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
    8363 zł
Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 9800 zł (Intel)

Ponownie wracamy do rodziny Intel Arrow Lake Refresh, ale tym razem parujemy ją z najnowszą kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Tym samym bez różnicy czy jesteście zapalonymi graczami strategii, sandboxów czy może potrzebujecie maszyny do wymagającej pracy - ta konfiguracja sprzętowa się świetnie do tego nadaje.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus 1319 zł
Płyta główna GIGABYTE Z890M Gaming X 759 zł
Pamięci RAM Kingston Fury Beast DDR5 32 GB 5600 MHz CL 40 1569 zł
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 3F 16 GB 4249 zł
Dysk Kingston KC3000 1 TB 869 zł
Zasilacz Seasonic Focus GX-850 850 W 80 PLUS Gold 599 zł
Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 399 zł
    9773 zł
Pokaż więcej
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Zestaw komputerowy do 10 500 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 9800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor, który debiutował na rynku w listopadzie 2024. Za sprawą najnowszej architektury AMD Zen5 oraz ogromnej pamięci podręcznej jest to aktualnie najwydajniejsza propozycja do gier. Osoby szukające komputera do pracy, zwłaszcza zadań wielowątkowych, powinny jednak skierować wzrok w stronę Intela. AMD Ryzen 9000X3D to CPU typowo gamingowe.

Komponent Model Cena
Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 1699 zł
Płyta główna GIGABYTE X870 Eagle WiFi7 959 zł
Pamięci RAM Kingston Fury Beast DDR5 32 GB 5600 MHz CL 40 1569 zł
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 3F 16 GB 4249 zł
Dysk Kingston KC3000 1 TB 869 zł
Zasilacz Seasonic Focus GX-850 850 W 80 PLUS Gold 599 zł
Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 399 zł
    10 343zł
Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 28 000 zł (Intel)

Tutaj popuściliśmy wodzę fantazji, ale nadal pamiętając o dobrym stosunku wydajności i jakości, względem ceny. W efekcie otrzymujemy najmocniejszą konsumencką kartę graficzną na rynku, najwydajniejszy procesor Intela 14. generacji, 64 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 oraz SSD M.2 NVMe 2 TB. Sięgnęliśmy również po bardziej rozbudowaną płytę główną i dużo mocniejszy zasilacz, oferujący 10 lat gwarancji.

Komponent Model Cena
Procesor Intel Core i9-14900KF 1899 zł
Płyta główna MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi 799 zł
Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 64 GB 6000 MHz CL 30 3399 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5090 AORUS Master 32 GB 18 999 zł
Dysk Kingston KC3000 2 TB 1499 zł
Zasilacz Fractal Ion 3 Gold 1000 W 699 zł
Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 399 zł
    27 699 zł
Pokaż więcej
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Polecane obudowy komputerowe

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas ma inny gust, a więc trudno do każdego zestawu zaproponować obudowę, która odpowiadałaby wszystkim. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dodatkową listę samych obudów. Do wyboru są konstrukcje od różnych producentów i w szerokim zakresie cen. Oczywiście nie warto łączyć najtańszego zestawu z najdroższą obudową i vice versa.

Model Cena
Darkflash A290 95 zł
Fury Shobo SH4F RGB 169 zł
Endorfy Regnum 400 Air 209 zł
Genesis Irid 505 239 zł
Fractal Design POP Air Solid 349 zł
be quiet! Pure Base 500DX 379 zł
NZXT H6 Flow 415 zł
Fractal Design Torrent Compact RGB TG 619 zł
Fractal North XL TG 699 zł
Phanteks NV7 ARGB 849 zł
Pokaż więcej
Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2026

Polecane chłodzenia procesora

Chłodzenie procesora to element, na którym początkowo można trochę zaoszczędzić. Większość CPU od AMD i Intela dostaje podstawowy cooler w zestawie - wyjątkiem są procesory do podkręcania. Nie jest on ani wydajny, ani cichy, ale ma dwa plusy - jest "za darmo" oraz zmieści się w prawie każdej "skrzynce". Trzeba bowiem pamiętać, że wysokość coolera trzeba dopasować względem szerokości obudowy. Dodatkowo tutaj w dużej mierze decyduje gust, bo niektórzy z Was mogą szukać prostych konstrukcji, a inni RGB LED.

Model Cena
Endorfy Spartan 5 MAX 69 zł
Endorfy Fera 5 99 zł
ENDORFY Fortis 5 Dual 149 zł
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB 229 zł
Thermalright Frost Spirit 140 275 zł
Arctic Liquid Freezer III 280 mm 319 zł
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 399 zł
be quiet! Dark Rock Pro 5 419 zł
Noctua NH-D15 459 zł
Noctua NH-D15 G2 629 zł
Pokaż więcej

Polecane monitory do pracy i gier

Na koniec postanowiliśmy zaproponować Wam jeszcze kilka monitorów - zarówno tych zwykłych, "biurowych", jak i skierowanych stricte do graczy - z wysoką częstotliwością odświeżania i niskim czasem reakcji. Do wyboru są różne przekątne, rozdzielczości i segmenty cenowe tak by każdy mógł znaleźć coś na swoją kieszeń:

Model Cena
Xiaomi A24i (24", FHD, 60 Hz) 359 zł
Samsung Odyssey G3 (27", FHD, 180 Hz) 569 zł
Philips Evnia 27M2N5500 (27", QHD, 180 Hz) 879 zł
iiyama G-Master GB2791QSU-B1 (27", QHD, 320 Hz) 1169 zł
Dell S2725QS (27", 4K, 120 Hz) 1279 zł
LG UltraGear 27GX704A-B (27", QHD, 240 Hz, OLED) 1849 zł
LG UltraGear 32GS95UV-B (31,5", 4K, 240 Hz, OLED) 3699 zł
Pokaż więcej
Image
telepolis
amd Intel Nvidia jaki komputer do gier jaki komputer do 2000 zł jaki komputer do 3000 zł jaki komputer do 4000 zł jaki komputer do 5000 zł jaki komputer do 6000 zł jaki komputer do 7000 zł jaki komputer do 8000 zł jaki komputer do 9000 zł jaki komputer do windows 11 jaki komputer do 10000 zł jaki komputer do 11000 zł jaki komputer do 1000 zł jaki komputer do sztucznej inteligencji
Źródła zdjęć: Telepolis, Shutterstock, Fractal