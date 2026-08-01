Nowy system Prusy miał zachwycać. Zamiast tego wywołał kryzys

Premiera systemu INDX dla drukarki Prusa CORE One+ miała być jednym z ważniejszych wydarzeń na rynku druku 3D. Zamiast tego współpraca Prusy i Bondtechu zaczyna przeradzać się w wizerunkowy kryzys. Producent przyznał, że dysze dołączane do pierwszych zestawów nie są wykonane z hartowanej stali, choć właśnie w taki sposób były reklamowane.

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Co więc dostali konsumenci? Dysze ze stali poddanej azotonawęglaniu. Materiał ten jest wyraźnie odporniejszy od standardowego mosiądzu, ale nie spełnia parametrów właściwych dla hartowanej stali. Testy wykazały twardość na poziomie 30-32 HRC, podczas gdy prawdziwe dysze ze stali hartowanej osiągają zwykle 55-60 HRC.

Różnica może pozostać niezauważalna podczas korzystania ze zwykłych filamentów. Problemy pojawią się jednak przy materiałach ściernych, takich jak tworzywa z dodatkiem włókna węglowego, włókna szklanego, metalu czy składników fluorescencyjnych. Bondtech przyznaje, że dostarczone dysze będą zużywać się znacznie szybciej.

Firma tłumaczy, że podczas produkcji pojawiły się problemy z obróbką właściwego materiału. Narzędzia skrawające nie wytrzymywały procesu, dlatego producent zdecydował się tymczasowo zastosować łatwiejszy w produkcji zamiennik. Nie poinformowano jednak o tym klientów przed rozpoczęciem wysyłek. Gotowe rozwiązanie może pojawić się za kilka miesięcy, ale nie ma deklaracji o wymianie czy innej rekompensacie.