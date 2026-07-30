ChatGPT Go za darmo. Do zgarnięcia nawet na 12 miesięcy

Revolut rozszerza listę usług dołączanych do swoich planów o ChatGPT Go, czyli sztuczną inteligencję od OpenAI. W zależności od posiadanego pakietu użytkownicy mogą otrzymać od 3 do 12 miesięcy dostępu bez dodatkowych opłat. Najwięcej zyskają klienci najwyższych planów, ale oferta trafiła również do posiadaczy tańszych abonamentów.

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W porównaniu do darmowej opcji mowa o dużo wyższych limitach

Długość bezpłatnego okresu zależy od planu. Użytkownicy Plus mogą liczyć na 3 miesiące ChatGPT Go, Premium na 6 miesięcy, a Metal na pełne 12 miesięcy. W przypadku najdroższego planu Ultra przygotowano dwa roczne dostępy, dzięki czemu z promocji może skorzystać również druga osoba.

Dostępność poszczególnych wariantów może jednak zależeć od kraju i konkretnego konta, dlatego ostateczne warunki najlepiej sprawdzić w sekcji korzyści w aplikacji Revolut. Pierwsze zgłoszenia użytkowników z Polski potwierdzają 6 miesięcy dla Premium oraz 12 miesięcy dla Metal i Ultra.

Warto podkreślić, że ChatGPT Go nie jest tym samym co ChatGPT Plus. Plan ten zapewnia przede wszystkim wyższe limity wiadomości, przesyłanych plików i generowanych obrazów, a także dłuższą pamięć rozmów. Plus oferuje dodatkowo dostęp do bardziej zaawansowanych modeli rozumujących, rozbudowanego głębokiego wyszukiwania, większych limitów Codexa i wcześniejszego dostępu do nowych funkcji.

Promocję należy aktywować z poziomu aplikacji Revolut. Osoby opłacające ChatGPT bezpośrednio w OpenAI nie muszą anulować subskrypcji. Jeżeli Go jest wyższym planem od obecnego, zmiana powinna nastąpić natychmiast. W przypadku przejścia na ten sam lub niższy poziom okres promocyjny rozpocznie się po zakończeniu aktualnego cyklu rozliczeniowego. Inaczej wygląda sytuacja przy płatnościach przez App Store lub Google Play, gdzie dotychczasową subskrypcję trzeba najpierw anulować.