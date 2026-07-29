Bezpieczeństwo

PKO BP ostrzega. Klienci są zagrożeni

PKO Bank Polski wydał pilne ostrzeżenie dla wszystkich swoich klientów. Ci powinni uważać, bo właśnie znaleźli się na celowniku oszustów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:35
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PKO BP ostrzega. Klienci są zagrożeni
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Na swojej oficjalnej stronie internetowej PKO BP wydał ostrzeżenie, z którym powinien zapoznać się każdy klient banku. Dzięki temu możesz uniknąć poważnych problemów.

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PKO BP ostrzega

PKO BP ostrzega, że cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail z potwierdzeniem operacji. Te są oczywiście fałszywe. Nie zmienia tego fakt, że w polu nadawcy znajduje się PKO Bank Polski, chociaż prawdziwy e-mail jest nieprawidłowy. Sama wiadomości zawiera też logo banku, aby wzbudzić zaufanie wśród potencjalnych ofiar.

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W załączniku do wiadomości znajduje się pki Excel (z rozszerzeniem .xls), który jest głównym zagrożeniem. Otwarcie go powoduje pobranie na komputer złośliwego oprogramowania, za pomocą którego przestępcy mogą uzyskać dostęp do danych i kont ofiary.

PKO BP ostrzega. Klienci są zagrożeni

Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w podejrzanych e-mailach – możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem. Potwierdzeń operacji nie wysyłamy w plikach Excel (.xls.)

ostrzega PKO BP.

Przy okazji bank przypomina, że w razie wątpliwości można skontaktować się z infolinią pod numerem 800 302 302.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, PKO BP
Źródła tekstu: PKO BP