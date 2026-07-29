PKO BP ostrzega. Klienci są zagrożeni

Na swojej oficjalnej stronie internetowej PKO BP wydał ostrzeżenie, z którym powinien zapoznać się każdy klient banku. Dzięki temu możesz uniknąć poważnych problemów.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP ostrzega

PKO BP ostrzega, że cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail z potwierdzeniem operacji. Te są oczywiście fałszywe. Nie zmienia tego fakt, że w polu nadawcy znajduje się PKO Bank Polski, chociaż prawdziwy e-mail jest nieprawidłowy. Sama wiadomości zawiera też logo banku, aby wzbudzić zaufanie wśród potencjalnych ofiar.

W załączniku do wiadomości znajduje się pki Excel (z rozszerzeniem .xls), który jest głównym zagrożeniem. Otwarcie go powoduje pobranie na komputer złośliwego oprogramowania, za pomocą którego przestępcy mogą uzyskać dostęp do danych i kont ofiary.

Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w podejrzanych e-mailach – możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem. Potwierdzeń operacji nie wysyłamy w plikach Excel (.xls.) ostrzega PKO BP.