Sprawdziłem dla Was ten sprzęt z Action, a teraz jest w promocji
To jedna z tych promocji, które naprawdę mogę polecić z czystym sumieniem, ponieważ dotyczy sprzętu, z którego sam korzystam od kilku miesięcy. A teraz możecie kupić cały pakiet za śmieszną kwotę.
Mowa tu o lokalizatorze z Action, którego recenzję przedstawiłem wam jeszcze w ubiegłym miesiącu. Jeśli chodzi o wnioski, to nic od tamtej pory się nie zmieniło. Ot, są to tanie lokalizatory, bo w trójpaku za 54,95 zł, czyli po 18,32 zł za sztukę, które pomogą Wam odnaleźć zaginione klucze w domu, jak i na ulicy, lub cokolwiek co do nich podepniecie.
Lokalizatory z Action w trójpaku taniej
Sam korzystam z nich podpiętych do Find My Apple. Jednak są to urządzenia hybrydowe, które wspierają także Find My Device znane z Androida. Kluczowe jest jednak to, że można je podłączyć do tylko jednego typu lokalizacji jednocześnie.
A co więcej mogę o nich powiedzieć? Mają przyzwoity, chociaż nie wybitny zasięg. Są też dość ciche na tle oryginalnych rozwiązań, ale wciąż słyszalne. Jeszcze nigdy nie miałem problemu ze zlokalizowaniem żadnego przedmiotu przy pomocy tych kapsułek, a fakt, że są sprzedawane z etui z kółkiem brelokowym w zestawie bardzo ułatwia ich przypinanie. A wszystko to za jedyne 54,95 zł za 3 sztuki.