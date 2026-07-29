Sprawdziłem dla Was ten sprzęt z Action, a teraz jest w promocji

Mowa tu o lokalizatorze z Action, którego recenzję przedstawiłem wam jeszcze w ubiegłym miesiącu. Jeśli chodzi o wnioski, to nic od tamtej pory się nie zmieniło. Ot, są to tanie lokalizatory, bo w trójpaku za 54,95 zł, czyli po 18,32 zł za sztukę, które pomogą Wam odnaleźć zaginione klucze w domu, jak i na ulicy, lub cokolwiek co do nich podepniecie.

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Lokalizatory z Action w trójpaku taniej

Sam korzystam z nich podpiętych do Find My Apple. Jednak są to urządzenia hybrydowe, które wspierają także Find My Device znane z Androida. Kluczowe jest jednak to, że można je podłączyć do tylko jednego typu lokalizacji jednocześnie.