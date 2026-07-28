Nothing nie składa broni. Pierwszy smart zegarek marki już we wrześniu

O firmie Nothing zrobiło się ostatnio dość głośno nie dzięki nowym produktom, ale w efekcie doniesień o wycofaniu się producenta z wybranych rynków, w tym częściowo z Europy. Firma zaprzeczyła jednak tym rewelacjom, określając je jako fake newsy, zapewnia przy tym, że jest w dobrej kondycji. Teraz, jakby na potwierdzenie tych słów, pojawiły się doniesienia o kolejnej, szykowanej nowości marki – pierwszym smart zegarku Nothing.

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Debiut domniemanego Nothing Watcha ma nastąpić we wrześniu. Jak wynika z przecieków przekazanych przez leakera Yogesha Brara, nowy smartwatch ma trafić na wybrane rynki w cenie poniżej 300 USD, czyli około 1150 zł. Sprzęt ma zachować charakterystyczną dla tego producenta estetykę wykończenia, znaną ze smartfonów Nothing.

Choć firma ma już w swoim dorobku smart zegarki wydawane pod budżetową submarką CMF, nowy model będzie pierwszym urządzeniem stworzonym bezpośrednio pod szyldem Nothing. Poprzednie zegarki CMF kosztowały poniżej 100 USD i działały na bazie lekkiego systemu RTOS. Mimo niskiej ceny i prostoty kusiły całkiem sensownym zestawem funkcji.