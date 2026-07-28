Apple szykuje domową rewolucję. Na jednym urządzeniu się nie skończy

Apple chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku rozwiązań smart home. Firma pracuje nad centralą wyposażoną w 7-calowy ekran, która ma pełnić rolę panelu sterowania oraz urządzenia do rozmów wideo. Sprzęt, nieoficjalnie określany jako "HomePad", może zostać zaprezentowany między październikiem 2026 roku a początkiem 2027 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Użytkownicy dostaliby lokalną obsługę Apple Intelligence

Urządzenie otrzyma nowy system operacyjny bazujący na tvOS. Interfejs ma wykorzystywać siatkę ikon, widżety i aplikacje znane z innych platform Apple. Jego najważniejszym elementem będzie przebudowana Siri wspierana przez AI, odpowiadająca za obsługę inteligentnego domu, interkomu, kamer bezpieczeństwa oraz połączeń wideo. Wbudowana kamera ma również rozpoznawać użytkownika i automatycznie zmieniać rozmiar tekstu, ikon oraz prezentowane informacje.

Pokrywa się to z poprzednimi przeciekami. Wcześniej znaleziono w oprogramowaniu Apple odniesienia do urządzenia o kryptonimie "J490", przygotowanym do obsługi dotykowej. Według nich sprzęt ma korzystać z układu Apple A18, który zapewni wsparcie dla lokalnego Apple Intelligence.