Sprzęt

Apple szykuje domową rewolucję. Na jednym urządzeniu się nie skończy

Mamy dobre wieści dla osób budujących nowy lub odświeżający obecny inteligentny dom. Gigant z Cupertino już niedługo pokaże nowy sprzęt.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:17
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple szykuje domową rewolucję. Na jednym urządzeniu się nie skończy
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Apple chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku rozwiązań smart home. Firma pracuje nad centralą wyposażoną w 7-calowy ekran, która ma pełnić rolę panelu sterowania oraz urządzenia do rozmów wideo. Sprzęt, nieoficjalnie określany jako "HomePad", może zostać zaprezentowany między październikiem 2026 roku a początkiem 2027 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Użytkownicy dostaliby lokalną obsługę Apple Intelligence

Urządzenie otrzyma nowy system operacyjny bazujący na tvOS. Interfejs ma wykorzystywać siatkę ikon, widżety i aplikacje znane z innych platform Apple. Jego najważniejszym elementem będzie przebudowana Siri wspierana przez AI, odpowiadająca za obsługę inteligentnego domu, interkomu, kamer bezpieczeństwa oraz połączeń wideo. Wbudowana kamera ma również rozpoznawać użytkownika i automatycznie zmieniać rozmiar tekstu, ikon oraz prezentowane informacje.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Bramka SETTI+ SGW430 ZigBee/Wi-Fi/Bluetooth
Bramka SETTI+ SGW430 ZigBee/Wi-Fi/Bluetooth
-21.14 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 118.85 zł
Bramka MAXCOM SHZB103 Wi-Fi/Zigbee
Bramka MAXCOM SHZB103 Wi-Fi/Zigbee
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Bramka AQARA HE1-G01 Wi-Fi, ZigBee
Bramka AQARA HE1-G01 Wi-Fi, ZigBee
0 zł
79.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.95 zł
Advertisement

Pokrywa się to z poprzednimi przeciekami. Wcześniej znaleziono w oprogramowaniu Apple odniesienia do urządzenia o kryptonimie "J490", przygotowanym do obsługi dotykowej. Według nich sprzęt ma korzystać z układu Apple A18, który zapewni wsparcie dla lokalnego Apple Intelligence.

Laptopy Apple MacBook w sieci RTV Euro AGD

Pierwotnie prezentację planowano na wiosnę 2025 roku, ale problemy z Siri doprowadziły do opóźnień. Apple przygotowuje równocześnie odświeżone Apple TV, HomePoda mini oraz kamerę, która miałaby rywalizować z Amazon Ring. Na dalszym etapie firma rozważa droższy model z ekranem zamontowanym na ruchomym, robotycznym ramieniu.

Image
telepolis
#Apple AI siri smart home sztuczna inteligencja inteligentny dom Apple Intelligence smarthome inteligentny asystent apple homepad
Źródła zdjęć: Shutterstock / AlpakaVideo
Źródła tekstu: Bloomber, Oprac. własne