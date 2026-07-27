Limit gotówki już pewny. Termin zbliża się nieubłaganie

Unia Europejska już jakiś czas temu podjęła decyzję o wprowadzeniu limitu dla wszystkich transakcji gotówkowych. Wprowadzenie przepisu jest już pewne. Znamy konkretną datę, kiedy nowe regulacje zaczną obowiązywać. Termin zbliża się nieubłaganie.

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Limity transakcji gotówkowych

Limit dla transakcji gotówkowych zacznie obowiązywać od 10 lipca 2027 roku, więc został nam niecały rok. Od tego dnia wszystkie państwa w Unii Europejskiej będą miały obowiązek stosować przepisy wynikające z rozporządzenia AMLR (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

W praktyce oznacza to, że gotówką będziemy mogli płacić tylko do kwoty 10 tys. euro, czyli według aktualnego kursu około 43 tys. zł. Każda transakcja powyżej tej kwoty będzie musiała być realizowana w sposób, który umożliwi jej udokumentowanie (np. przelewem).

Kluczowe jest to, że limit dotyczy wszystkich transakcji, w których przynajmniej jedną stroną jest przedsiębiorca. Dlatego za samochód o wartości np. 60 tys. zł będziemy musieli zapłacić przelew, gdy auto kupimy od komisu, ale już w przypadku osoby prywatnej możliwa będzie płatność gotówką.

Jednak na tym przepisy się nie kończą. Rozporządzenie AMLR wprowadza też obowiązek identyfikacji klienta przy transakcjach gotówkowych o wartości 3 tys. euro i wyższych (ok 12,9 tys. zł). Dotyczy to między innymi banków, instytucji finansowych, agencji nieruchomości, sprzedawców dóbr luksusowych, handlowców czy też kasyna. Dodatkowo giełdy i operatorzy portfeli cyfrowych będą musieli weryfikować klientów przy transakcjach o wartości co najmniej 1000 euro (4,3 tys. zł).